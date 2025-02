Fußball | 3. Liga Energie Cottbus verliert in Stuttgart und lässt Dynamo-Patzer ungenutzt Stand: 23.02.2025 15:26 Uhr

Drittliga-Spitzenreiter Energie Cottbus muss bei der U21 des VfB Stuttgart Federn lassen. Die Lausitzer kassieren in der 2. Hälfte doppelt. Ihren Vorsprung in der Tabelle können sie halten, weil auch Verfolger Dynamo Dresden verliert.

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat am 25. Spieltag beim VfB Stuttgart II verloren. Am Sonntag unterlag das Team von Claus-Dieter Wollitz 0:2 (0:0). Damit verpassten die Lausitzer die Chance, ihre Tabellenführung weiter auszubauen. Am Vortag hatte der ärgste Verfolger, Dynamo Dresden, in Rostock 0:1 verloren.

Der Spielverlauf

Energie-Trainer Claus Dieter Wollitz nahm zwei Änderungen in der Startelf vor. Erik Tallig und Niko Bretschneider standen für Lucas Copado (Belastungssteuerung) und Yannik Möker (Verletzung) auf dem Platz. Die Cottbuser übernahmen die WirmachenDruck-Arena in Aspach vor allem auf den Rängen. Lautstark angefeuert von den rund 1.000 mitgereisten Fans, versuchte der FCE früh Druck aufzubauen, kam aber zu keinen sauberen Abschlüssen. Die Angriffe von Stuttgarts U21 endeten fast alle im Abseits.



Die beste Chance zur Führung bot sich Cottbus nach einer halben Stunde. Erst kam Phil Halbauer über links und zog aus 20 Metern auf die lange Ecke ab. Dennis Seimen parierte. Tolcay Cigerci setzte zum Nachschuss an, doch wieder war Seimen zur Stelle (31.). Etwas später köpfte Timmy Thiele gegen die Latte (38.).



Die zweite Halbzeit begann unspektakulär. Beide Teams wechselten. Erik Engelhardt kam für Halbauer (61.). Das Spiel verschob sich allerdings merklich in die Cottbuser Hälfte. Der Stuttgarter Führungstreffer kam also nicht völlig überraschend. Laurin Ulrich kam 20 Meter zentral vor dem Tor zum Ball und passte ihn zum eingewechselten Wahid Faghir. Der schaffte es Bethke zu umkurven und platzierte den Ball im leeren Tor (74.). In der Nachspielzeit erhöhten die Gastgeber sogar noch. Wieder war es Faghir, der traf (90.+1).

