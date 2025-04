Drittelmarathon in Potsdam Drittelmarathon in Potsdam: Staffel von Team Brandenburg jubelt beim Jubiläum des rbb-Laufs Stand: 27.04.2025 12:14 Uhr

Um Punkt 10 Uhr hat Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen auf der Glienicker Brücke in Potsdam am Sonntag den Startschuss für den 20. rbb-Lauf gegeben. 2.300 Läuferinnen und Läufer absolvieren bei strahlendem Sonnenschein den Drittelmarathon (14,065 km) bzw. die 10-Kilometer-Strecke.



Die Teilnehmenden liefen über die Berliner Straße ins Potsdamer Stadtzentrum, über den Luisenplatz, vorbei am Hauptbahnhof bis nach Babelsberg. Die Ziellinie auf der Glienicker Brücke befindet sich exakt auf der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg.

Start und Ziel des rbb-Laufs: die Glienicker Brücke.

Enges Staffel-Duell zwischen Berlin gegen Brandenburg

Und die beiden Bundesländer lieferten sich zur 20. Jubiläums-Ausgabe des rbb-Laufs ein Duell. In zwei Staffeln mit jeweils 14 Teilnehmern trat Team Berlin gegen Team Brandenburg an. Beide Lauf-Teams bestanden aus rbb-Promis, Sportlern und Lauf-Fans aus dem rbb-Publikum. Die Führung wechselte gleich mehrmals, es blieb spannend bis zum Ende. Erst auf dem letzten Kilometer entschied der Moderne Fünfkämpfer Fabian Liebig vom OSC Potsdam die Staffel zugunsten von Team Brandenburg und setzte sich gegen Berlins Schlussläuferin, Alba-Managerin und 3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst, durch.





Für Team Berlin traten unter anderem rbb-Intendantin Ulrike Demmer und Abendschau-Moderator Sascha Hingst an. Im Team Brandenburg gingen u.a. die "DER TAG"-Moderatoren Nadine Heidenreich und Uwe Madel sowie der Netzhoppers-Geschäftsführer und WM-Dritte 2024 im Volleyball, Dirk Westphal an den Start.

Laufgruppen als sportliche Tupperpartys Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, für Gelegeheitsjogger oder Kilometerfresser – immer mehr Menschen suchen sich Gruppen zum Laufen. Sportartikel-Hersteller nutzen das für einen Marketing-Hack: Laufgruppen als sportliche Tupperpartys. Von Jakob Lobach Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, für Gelegeheitsjogger oder Kilometerfresser – immer mehr Menschen suchen sich Gruppen zum Laufen. Sportartikel-Hersteller nutzen das für einen Marketing-Hack: Laufgruppen als sportliche Tupperpartys. Von Jakob Lobach mehr

Temporäre Straßensprerrungen in der Potsdamer Innenstadt

In der Potsdamer Innenstadt kam es zwischen 10 und 12 Uhr zu temporären Sperrungen entlang der Laufstrecke. Die Glienicker Brücke war bis 12:30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.04.2025, 7 Uhr