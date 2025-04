Drittelmarathon in Potsdam Drittelmarathon in Potsdam: 20. rbb-Lauf mit Jubiläumsstaffel gestartet Stand: 27.04.2025 10:53 Uhr

Um Punkt 10 Uhr hat Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen auf der Glienicker Brücke in Potsdam den Startschuss für den 20. rbb-Lauf gegeben. Über 2.000 Läuferinnen und Läufer absolvieren bei strahlendem Sonnenschein den Drittelmarathon (14,065 km) bzw. die 10-Kilometer-Strecke.

Berlin gegen Brandenburg im Staffel-Duell

Die Teilnehmenden laufen über die Berliner Straße ins Potsdamer Stadtzentrum, über den Luisenplatz, vorbei am Hauptbahnhof bis nach Babelsberg. Die Ziellinie auf der Glienicker Brücke befindet sich exakt auf der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg.



Und die beiden Bundesländer liefern sich zur 20. Jubiläums-Ausgabe des rbb-Laufs ein Duell. In zwei Staffeln mit jeweils 14 Teilnehmern tritt Team Berlin gegen Team Brandenburg an. Beide Lauf-Teams bestehen aus rbb-Promis, Sportlern und Lauf-Fans aus dem rbb-Publikum. Für Team Berlin treten unter anderem rbb-Intendantin Ulrike Demmer, Abendschau-Moderator Sascha Hingst und Alba-Managerin und 3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst an. Im Team Brandenburg gehen u.a. die "DER TAG"-Moderatoren Nadine Heidenreich und Uwe Madel sowie der Netzhoppers-Geschäftsführer und WM-Dritte 2024 im Volleyball Dirk Westphal an den Start.

Temporäre Straßensprerrungen in der Potsdamer Innenstadt

Im Zeitraum des Laufes zwischen 10 und 12 Uhr kommt es in der Potsdamer Innenstadt und in Babelsberg zu temporären Sperrungen entlang der Laufstrecke. Die Sperrungen der einzelnen Streckenabschnitte werden unmittelbar nach Passieren des Läuferfeldes wieder für den Verkehr freigegeben. Ausnahme ist die Glienicker Brücke, diese wird von 8 bis 12:30 Uhr komplett für den Autoverkehr gesperrt sein. Eine Umleitung wird ausgeschildert.



Voraussichtliche Aufhebung der Straßensperrungen für die einzelnen Abschnitte:



1. Berliner Straße – Hegelallee (ca. 10:40 Uhr)

2. Brandenburger Straße – Am Kanal (ca. 11:00 Uhr)

3. Alter Markt – Alt Nowawes (ca. 11:20 Uhr)

4. Rudolf-Breitscheid-Str. – Karl Marx-Straße (ca. 11:45 Uhr)

5. Lanke Brücke – Königsstraße (ca. 12:00 Uhr)

6. Glienicker Brücke (ab 12:30 Uhr)

