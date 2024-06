Doch kein Aus Doch kein Aus: Internationale Springermeeting in Cottbus findet auch 2025 statt Stand: 06.06.2024 16:45 Uhr

Auch im kommenden Jahr wird es in Cottbus ein internationales Springermeeting geben. Das hat der rbb am Donnerstag vom langjährigen Meetingdirektor Ulrich Hobeck erfahren. Eigentlich war in diesem Jahr das Aus verkündet worden.

Der letzte Sprung Seit zwei Jahrzehnten ist das internationale Springer-Meeting in Cottbus einer der sportlichen Höhepunkte in der Lausitz-Metropole. Doch in diesem Jahr endet diese Tradition. Der "Fachkräftemangel" ist schuld. Von Andreas Friebelmehr

Neue Veranstalter gefunden

Ulich Hobeck war viele Jahre der Macher des Meetings. Die Lausitz Arena war stets ausverkauft. Ende Januar zog sich der 76-Jährige aber zurück. Damit war nach der 20. Ausgabe des Meetings eigentlich das Ende gekommen.



Nun steigen zwei sporterfahrene Berliner Veranstalter in Cottbus ein. Mit Hobeck an ihrer Seite wurde bereits mit dem Weltverband gesprochen, heißt es. Der habe nun grünes Licht dafür gegeben, dass das Meeting Teil der Olympia-Qualifikation bleibt. Damit steht einer Neuauflage der Veranstaltung im Januar 2025 nichts mehr im Weg.

Sendung: DER TAG, 6.6.2024, 19:15 Uhr