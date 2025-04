Asllani, Taz und Co. Diese Ex-Spieler von Union Berlin starten in dieser Saison in anderen Klubs durch Stand: 15.04.2025 15:09 Uhr

Seit Jahren wirbelt der 1. FC Union nun die Bundesliga auf. Ein Wermutstropfen: Spieler aus der eigenen Jugend schaffen es nur selten in den Profikader. Einige ehemalige Nachwuchskicker der Eisernen starten dafür nun aber anderswo durch.

Fisnik Asllani - SV Elversberg

Der 22-jährige Fisnik Asllani spielte von 2016 bis 2020 in der Jugend von Union Berlin. Ein Profispiel für die Köpenicker war ihm nicht vergönnt. Dafür startet er jetzt bei seinem aktuellen Verein SV Elversberg durch. Die Saarländer sind das diesjährige Überraschungsteam der 2. Fußball-Bundesliga und dürfen sich als aktuell Drittplatzierte Hoffnungen auf den Erstliga-Aufstieg mache.



Asllani ist von der TSG Hoffenheim nach Elversberg ausgeliehen und hat großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. In 26 Spielen kommt der Mittelstürmer auf beachtliche 17 Tore und fünf Vorlagen. Asllani scheint in Elversbeg sein Glück gefunden zu haben, nachdem er in Hoffenheim und bei einer zweiten Leihstation bei Austria Wien zuvor nur bedingt Leistung zeigen konnte. Der ein oder andere Union-Fan wird in dieser Saison mit Blick auf die phasenweise schwierige Situation im Sturm bei den Eisernen ob der Vollstreckerqualitäten Asslanis neidisch nach Elversberg schauen.



Diese Ex-Spieler von Hertha BSC starten in dieser Saison in anderen Klubs durch Die Jugendabteilung von Hertha BSC gehört seit Jahren zu den besten in Deutschland. Nicht alle Spieler schaffen es allerdings in die erste Mannschaft der Berliner, setzen sich aber nicht selten bei anderen Klubs durch. So auch in dieser Spielzeit. Die Jugendabteilung von Hertha BSC gehört seit Jahren zu den besten in Deutschland. Nicht alle Spieler schaffen es allerdings in die erste Mannschaft der Berliner, setzen sich aber nicht selten bei anderen Klubs durch. So auch in dieser Spielzeit. mehr

Steven Skrzybski - Holstein Kiel

Steven Skrzybski ist ein Köpenicker Urgestein. Der Berliner spielte von 2000 bis 2011 in der Jugend von Union und schaffte es im Anschluss auch ins Aufgebot der Profis. In 143 Spielen für die Eisernen traf er 30 mal und bereitete 18 weitere Treffer vor. Ein Aufstieg in die Bundesliga blieb dem heute 32-Jährigen mit seinem Jugendklub verwehrt.



Skrzybski verließ die Eisernen im Sommer 2018, also ein Jahr vor dem Aufstieg in die erste Liga, zu Schalke 04 - seinem Lieblingsverein. Bei den Königsblauen gab er sein Bundesliga-Debüt. Heute spielt der offensive Mittelfeldspieler bei Holstein Kiel, mit denen er im letzten Sommer aus der zweiten Liga ins Oberhaus aufstieg und dort in dieser Spielzeit um den Klassenerhalt kämpft.



Skrzybski stand bislang in 19 Spielen auf dem Platz und erzielte sechs Treffer. Ob der Abstieg für ihn und sein Team allerdings noch vermeidbar ist, ist äußert fraglich. Fünf Spiele vor dem Ende der Saison liegt Kiel mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsrang auf dem letzten Platz.



Diese Spieler und Trainer mischen den Amateurfußball in Berlin und Brandenburg auf Ob man es glaubt oder nicht: Im Berliner und Brandenburger Amateurfußball wimmelt es nur so von Stars und Sternchen. Darunter Weltmeister, Spielertrainer und Teilzeit-Shisha-Raucher. Eine Auswahl. Ob man es glaubt oder nicht: Im Berliner und Brandenburger Amateurfußball wimmelt es nur so von Stars und Sternchen. Darunter Weltmeister, Spielertrainer und Teilzeit-Shisha-Raucher. Eine Auswahl. mehr

Berkan Taz - SC Verl

Berkan Taz spielte von 2016 bis 2017 in der Jugend von Union Berlin. Anschließend versuchte er den Schritt zu den Profis zu schaffen, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. Schon 2019 wurde er zu Energie Cottbus ausgeliehen, ehe er den Klub 2020 ganz verließ. Insgesamt kommt er nur auf ein Profispiel bei den Eisernen. Heute spielt Taz bei der SC Verl in der 3. Liga. Dort ist er unangefochtener Stammspieler und traf in 32 Spielen in dieser Saison bereits neun Mal. Zwölf weitere Treffer bereitete der Mittelfeldspieler vor - ein Spitzenwert in der aktuellen Drittliga-Spielzeit.



Bryan Henning - VfL Osnabrück

Sieben Jahre lang kickte Bryan Henning von 2008 bis 2015 für die Nachwuchsabteilung der Köpenicker. Der Sprung in die Profimannschaft war ihm nicht vergönnt. Über verschiedene Stationen in Deutschland und Österreich kam er im Januar zu seinem derzeitigen VfL Osnabrück, wo er fest zur ersten Elf des Drittligisten gehört. Das Fußball-Fachmagazin wählte ihn zuletzt zum achtbesten Mittelfeldspieler der Liga.