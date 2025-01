Wo der Ball noch ruht Die Fußball-Höhepunkte der Rückrunde Stand: 20.01.2025 06:13 Uhr

In den Männer-Bundesligen wird wieder gekickt - im Frauen-, Regio- und Amateur-Fußball läuft die heiße Phase der Vorbereitung. Auf diese Spitzenduelle, Aufholjagden und Highlight-Spiele können sich die Fans in Berlin und Brandenburg freuen.

Bundesliga Frauen: Turbine kämpft gegen den Abstieg

Für den 1. FFC Turbine Potsdam verlief die Rückkehr in die Frauen-Bundesliga enttäuschend. Die Hinrunde schloss das Team von Kurt Russ mit einem mageren Punkt und nur einem erzielten Tor auf dem letzten Platz ab. Dennoch ist der Klassenerhalt weiterhin möglich: Lediglich ein Team steigt diesmal ab, zudem hat Carl Zeiss Jena auf Platz elf nur zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Für den Klassenerhalt braucht es in der Offensive aber mehr Durchschlagskraft und deshalb verpflichtete Turbine mit der 21 Jahre alten Brasilianerin Thalia Dias De Souza eine neue Angreiferin.

Termine zum Vormerken:





1. Februar (14 Uhr): Turbine empfängt den SV Werder Bremen (Platz sieben) zum Auftakt ins neue Jahr.

19. Spieltag (11. bis 14. April, noch nicht terminiert): Mit der Partie Turbine Potsdam gegen Carl Zeiss Jena kommt es zum möglicherweise vorentscheidenden Spiel im Abstiegskampf

Regionalliga Nordost: Abstiegssorgen und Hoffen aufs Wunder

Vor dem Start ins neue Jahr in der Regionalliga Nordost der Männer steht so gut wie fest, dass diesmal kein Team aus Berlin und Brandenburg um den Aufstieg in die 3. Liga eingreift - eigentlich. Der BFC Dynamo (Platz sechs) liegt bereits 15 Punkte hinter Spitzenreiter Lok Leipzig. Jedoch haben die Weinroten gute Bedingungen, um zu ihrem Regionalliga-Restart (2.2. gegen Meuselwitz) eine Serie hinzulegen: Die ersten vier Gegner befinden sich allesamt im unteren Tabellendrittel.



VSG Altglienicke hat sogar noch etwas mehr Rückstand auf Rang eins, der als einzige Platzierung zu den Aufstiegs-Playoffs berechtigt: 20 Punkte. Angesprochen auf die enorme Punktedifferenz präsentierte sich Trainer Semih Keskin im Dezember angriffslustig: "Ich glaube, Fußball ist verrückt genug, dass er immer irgendwelche Überraschungen parat hat." Was zu beweisen wäre, wenn die VSG am 9. Februar auf den Zweitplatzierten Hallescher FC trifft. Gegen Lok Leipzig wurden Hin- und Rückspiel bereits ausgetragen - und jeweils verloren.



Für Liga-Neuling und Abstiegskandidat Hertha 03 Zehlendorf sowie Tabellenschlusslicht FSV Luckenwalde könnte das direkte Duell am 24. Spieltag (1. März) ein wegweisendes Spiel für den Klassenverbleib werden.

2. Februar (19 Uhr): ZFC Meuselwitz gegen BFC Dynamo

9. Februar (13 Uhr): VSG Altglienicke gegen Hallescher FC

1. März (13 Uhr): Hertha Zehlendorf gegen FSV Luckenwalde

So schlagen sich die Regionalliga-Teams aus Berlin und Brandenburg

Landespokal Brandenburg: Wer fordert Energie Cottbus heraus?

Während die Luckenwalder in der Regionalliga gegen den Abstieg kämpfen, ist im Brandenbugischen Landespokal der Coup möglich. Im bisherigen Turnierverlauf ließ die Mannschaft von Michael Braune nichts anbrennen und trifft nun im Halbfinale (22.3.) auf den VfB Krieschow. Im anderen Halbfinale steht der RSV Eintracht Stahnsdorf das Spiel des Jahres bevor, wenn sie Titelverteidiger Energie Cottbus empfängt. Oder gelingt dem NOFV-Oberligisten gar eine Sensation?





22. März (15 Uhr): VfB Krieschow gegen FSV Luckenwalde

22. März (15 Uhr): RSV Eintracht gegen Energie Cottbus

24. Mai: Finale

Berliner Landespokal: Wer folgt auf Viktoria Berlin?

Im Berliner Landespokal ist Titelverteidiger Viktoria Berlin längst ausgeschieden (2. Runde, 1:6 gegen Altglienicke). Im Rennen befindet sich nun unter anderem noch Oberlligist BFC Preussen, der hoch hinaus will. Ein Weg zu schnellem Ruhm wäre der Landespokalsieg und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal 2025/2026.



Im Viertelfinale treffen die Preussen zunächst auf Liga-Konkurrent Tasmania Berlin.





22. März (20 Uhr): BFC Preussen gegen Tasmania Berlin

Wie der Fünftligist BFC Preussen ein 70-Millionen-Projekt stemmen will

2. Bundesliga Frauen: Union will mit fünf Neuen den Aufstieg

Beim 1. FC Union hat man die Winterpause genutzt, um seinen Kader nochmals zu verstärken, damit der erhoffte Aufstieg in die Bundesliga realisiert werden kann. Mit Ida Heikkinen wechselte zuletzt ein 18-jähriges finnisches Talent nach Köpenick. Weitere namhafte Winter-Neuzugänge sind Nele Bauereisen (vom 1. FC Nürnberg), Leonie Köster (FC Basel), Elli Seiro (FC Honka) und Tomke Schneider (Eintracht Frankfurt II).



Union-Trainerin Ailien Poese schwor ihren 28-köpfigen Kader im Januar in einem neuntägigen Trainingslager im spanischen Oliva Nova auf die Aufgabe ein. Momentan liegt Union auf Platz 2 in der Tabelle. Die ersten drei Teams steigen direkt in die 1. Liga auf.





8. Februar (14 Uhr): Zum Auftakt in die Rückrunde sind die Eisernen zu Gast beim Zweitliga-Spitzenteam Hamburger SV

Regionalliga Frauen: Viktoria und Hertha im Aufstiegskampf

Die Frauen von Hertha BSC und des FC Viktoria 1889 Berlin kämpfen in der Regionalliga Nordost jeweils um den Aufstieg in die 2. Liga. Die besseren Karten hat zweifellos Viktoria 89, das nur drei Punkte hinter Spitzenreiter RB Leipzig liegt, mit einem Spiel mehr in der Hinterhand. Im Winter tauschte Viktoria seinen Trainer aus: Miren Ćatović kam vom FC Ingolstadt als Nachfolger von Dennis Galleski und soll den ersehnten Aufstieg perfekt machen. Erstes Hindernis ist im Nachholspiel am 23. Februar der 1. FFC Fortuna Dresden.



Zuvor geht es im Viertelfinale des Berlin-Pokals gegen Türkiyemspor. Gegen den gleichen Gegner startet Hertha BSC am 9. März in die Rückrunde. Das Team von Trainer Manuel Meister liegt nur fünf Punkte hinter der Spitze und hat den Pluspunkt, Konkurrent Viktoria in der Hinrunde beim 3:0 die einzige Saison-Niederlage beigebracht zu haben. Revanche kann Viktoria am 9. Mai nehmen, dann steigt das Rückspiel gegen die Herthanerinnen.

23. Februar (13:30 Uhr): 1. FFC Fortuna Düsseldorf gegen Viktoria Berlin

9. Mai (19 Uhr): Hertha BSC gegen Viktoria Berlin

Oberliga Nordost: Das Duell Lichtenberg 47 gegen BFC Preussen

In der Oberliga NOFV-Oberliga Nord läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Lichtenberg 47 und dem hochgerüsteten Aufsteiger BFC Preussen hinaus. Lichtenberg 47 führt aktuell mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle an, aber der BFC hat sich in der Winterpause nochmals verstärkt. Von Tennis Borussia kommt Mittelfeldspieler Konstantinos Grigoriadis nach Lankwitz. "Wir werden für die Regionalliga melden und alles daransetzen, unser Stadion regionalliga-tauglich zu bekommen", sagte der sportliche Leiter Pierre Seiffert zuletzt der Fußball-Woche.



Pikant: Um die Lizensierung und viele administrative Dinge im Hintergrund soll sich beim BFC zukünftig Benjamin Plötz kümmern. Der war lange Zeit sportlicher Leiter von Lichtenberg 47. Zum Topspiel beider Teams kommt es am 9. Mai.