Saisonaus abgewendet Comeback in Saarlouis: Basketballerinnen von Alba Berlin wahren Finalchance in DBBL Stand: 13.04.2025 17:38 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben mit einer Aufholjagd ihr Saisonende abgewendet. Im vierten Spiel ihrer Halbfinalserie gewannen die Berlinerinnen am Sonntagnachmittag mit 55:52 bei den Saarlouis Royals. Dabei hatte es zuvor lange nach der dritten und damit entscheidenden Niederlage in der Best-of-Five-Serie ausgesehen. Mit einer Steigerung in allen Belangen und Bereichen des Spiels wendete Alba diese noch ab und erzwang so ein entscheidendes fünftes Spiel um den Einzug ins Finale der Damen Basketball Bundesliga (DBBL).

Aufholjagd nach schwachem Start

Zum dritten Mal in vier Spielen erwischte die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera am Sonntag einen schwachen Start gegen sehr seriös auftretende Gastgeberinnen aus Saarlouis. Nur neun Punkte erzielte Alba im ersten Viertel, und auch im zweiten Abschnitt blieben die Berlinerinnen mit nur zehn Zählern offensiv blass. Saarlouis machte zwar ebenfalls kein überragendes Spiel, präsentierte sich aber aus allen Lagen treffsicherer als Alba. Selbst den Ausfall der sonst oft dominanten Center-Spielerin Erika Davenport konnten die amtierenden Pokalsiegerinnen kompensieren.



In der zweiten Halbzeit waren es dann allerdings die amtierenden deutschen Meisterinnen aus Berlin, die sich mit aller Macht gegen ihr drohendes Saisonende stemmten. Angeführt von Kapitänin Lena Gohlisch, die ab Mitte des dritten Viertels gleich drei wichtige, teils tiefe Dreier verwandelte, verkürzte Alba den Rückstand Stück für Stück. Die Berlinerinnen spielten nun deutlich physischer, verteidigten handlungsschneller und griffen offensiv wie defensiv viele Rebounds ab.

Spannende Schlussphase

Das Schlussviertel blieb anschließend bis in die Schlusssekunden hinein spannend. Wenige Minuten vor Schluss ging Alba erstmals wieder in Führung. Zwar wackelten die Berlinerinnen in der Schlussphase gleich mehrfach an der Freiwurflinie, dafür behielten sie defensiv Nerven und Kontrolle. Zwei bittere Offensivfoul-Entscheidungen in der Schlussminute durch die Schiedsrichter machten Saarlouis das Leben zusätzlich schwer. Zur tragischen Figur wurde schlussendlich Martha Burse: Die mit 18 Punkten einmal mehr starke Aufbauspielerin von Saarlouis vergab wenige Sekunden vor Ende einen schwierigen, weil gut verteidigten Dreier zum Ausgleich.



Somit wird ein endgültig entscheidendes Spiel fünf in der Halbfinalserie kommende Woche darüber entscheiden, welche der beiden Mannschaften in die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft einziehen darf. Dank Albas Heimvorteils wird dieses am Dienstagabend (19 Uhr) wieder in der Berliner Sömmeringhalle ausgetragen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.04.2025, 17:15 Uhr