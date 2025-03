Doping-Anschuldigungen Claudia Pechstein: Die Chronologie eines jahrelangen Justizfalls

Der Fall Pechstein (1/5): Verdacht

Am späten Abend des 7. Februar 2009 steht Claudia Pechstein in Nachthemd und Badelatschen in einem norwegischen Hotelzimmer. Geschockt. Eben hat sie erfahren, dass mit ihren Blutwerten etwas nicht in Ordnung sei. Noch ahnt die Berliner Eisschnellläuferin nicht, dass sich in diesem Moment ihr Leben verändern wird: Sie wird wenige Monate später wegen Dopings gesperrt. RadioEins-Moderatorin Kerstin Hermes und ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt gehen dem spannenden Fall Claudia Pechstein auf den Grund.