Volleyball Cheftrainer Joel Banks erhält neuen Dreijahresvertrag bei den BR Volleys Stand: 19.03.2025 16:10 Uhr

Die BR Volleys setzen weiter auf Joel Banks als Cheftrainer. Der deutsche Volleyball-Rekordmeister verlängerte den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 49 Jahre alten Engländer um drei Jahre bis 2028. Das teilte der Hauptstadtklub am Mittwoch mit.

"Wir wollten im Pokal eine schnelle Wiedergutmachung" Joel Banks hat die BR Volleys am Sonntag zum Pokalsieg geführt. Das Aus ein paar Tage zuvor in der Champions League war für den Klub aber eine heftige Enttäuschung. Im Interview spricht der Trainer über eine emotionale Achterbahn und seine Zukunft. Joel Banks hat die BR Volleys am Sonntag zum Pokalsieg geführt. Das Aus ein paar Tage zuvor in der Champions League war für den Klub aber eine heftige Enttäuschung. Im Interview spricht der Trainer über eine emotionale Achterbahn und seine Zukunft. mehr

Seit 2023 bei den BR Volleys

"Ich möchte daran mitwirken, hier weiterhin etwas aufzubauen und zu entwickeln", wird Banks in einer Vereinsmitteilung zitiert. Er arbeitet seit 2023 bei den BR Volleys und führte die Mannschaft in der Vorsaison gleich im ersten Jahr seiner Tätigkeit zur deutschen Meisterschaft und zum Pokalsieg. Seine "kommunikative Art" komme bei der Mannschaft, den Partnern und Fans gut an, wird Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand zitiert.



Ab der kommenden Saison ist Banks in doppelter Funktion unterwegs. Erst kürzlich hat er einen Vertrag als Cheftrainer der niederländischen Volleyball-Nationalmannschaft der Männer bis 2027 mit einer Option für weitere zwei Jahre unterschrieben. Dem Schritt haben die BR Volleys nach eigener Aussage vorbehaltlos zugestimmt.

Berlin-Brandenburg-Duell in den Playoffs

Für die Volleys beginnen am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel die Meisterschafts-Playoffs. Viertelfinal-Gegner in der Best-of-three-Serie sind die Netzhoppers Königs Wusterhausen.

Sendung: Der Tag in Berlin & Brandenburg, 19.03.2025, 19:15 Uhr