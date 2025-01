Jetzt live hören und im Ticker Bundesliga live: Gelingt Union Berlin bei Baumgarts Heim-Debüt der erste Sieg seit Ende Oktober? Stand: 15.01.2025 19:48 Uhr

Zum Auftakt in die Englische Woche der Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Union am Mittwochabend den FC Augsburg. Hier können Sie Steffen Baumgarts Heim-Debüt im Audiostream und Liveticker verfolgen.

Englische Woche in der 1. Fußball-Bundesliga: Zum Hinrunden-Abschluss empfängt der 1. FC Union Berlin am Mittwochabend (20:30 Uhr) den FC Augsburg. Für Steffen Baumgart ist das Spiel zugleich sein Heim-Debüt als FCU-Cheftrainer im Stadion An der Alten Försterei.



Die Vorzeichen sprechen dabei allerdings eine klare Sprache: Seit zehn Pflichtspielen haben die Eisernen nicht mehr gewonnen, den bislang letzten Dreier haben die Berliner am 20. Oktober des Vorjahres geholt (2:0-Sieg in Kiel). Und Augsburg ist alles andere als ein Lieblingsgegner der Rot-Weißen: Von 14 Pflichtspielen gegen den FCA hat der FCU bis dato nur ein einziges gewonnen (2:0-Heimsieg am 25. Januar 2020).

Ein Angstgegner mit Phantomschmerzen Lediglich zwei Punkte hat Union Berlin aus den jüngsten neun Spielen geholt. Kein Bundesliga-Team war in diesem Zeitraum schlechter. Dagegen steht die immer noch respektable Heimbilanz mit nur einer Niederlage. Doch jetzt kommt Augsburg. Lediglich zwei Punkte hat Union Berlin aus den jüngsten neun Spielen geholt. Kein Bundesliga-Team war in diesem Zeitraum schlechter. Dagegen steht die immer noch respektable Heimbilanz mit nur einer Niederlage. Doch jetzt kommt Augsburg. mehr

Baumgart: "Müssen im Defensiven und im Offensiven Antworten haben"

Doch Unions neuer Coach Baumgart richtet den Blick nach vorne, freut sich auf sein Trainer-Debüt vor heimischem Publikum in Köpenick und kündigte auf der Pressekonferenz vor dem Duell an: "Augsburg steht sehr stabil und ist eine zweikampfharte Mannschaft. Aber wir spielen zu Hause und müssen das annehmen", so Baumgart. "Mit zweikampfhart meine ich nicht unfair, aber wir müssen im Defensiven und im Offensiven Antworten haben."



Augsburgs Trainer Jess Thorup gab sich dagegen angriffslustig und selbstbewusst: "Für mich geht es darum, den ersten Auswärtssieg zu holen. Wir können uns jetzt nicht mehr verstecken, bei vier Auswärtsspielen in den nächsten fünf Partien. Gegen Union kommt der erste Sieg."



Unions Tabellen-Nachbar aus Bayern hat vor dem Aufeinandertreffen in Berlin einen Zähler weniger auf dem Konto (16 Punkte) als die Eisernen - und wartet seit vier Bundesliga-Partien auf ein Erfolgserlebnis (drei Niederlagen, ein Remis).

Die Startaufstellungen

1. FC Union Berlin: Schwolow - Roussillon, Vogt, Doekhi, Trimmel - R. Khedira, Tousart, Kemlein - Jeong, Jordan, Hollerbach



FC Augsburg: Dahmen - Zesiger, Gouweleeuw, Matsima - Giannoulis, Jakic, Koudossou - Rexhbecaj, Onyeka - Essende, Claude-Maurice

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 15.01.2025, 20:30 Uhr