Brandenburg Brandenburg: Floorballer des SC Potsdam steigen in Bundesliga auf Stand: 30.03.2025 21:27 Uhr

Großer Jubel in Brandenburg: Die Floorballer des SC Potsdam sind zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Bundesliga aufgestiegen.



Am Samstag setzte sich der SCP mit 8:7 nach Verlängerung beim SC DHfK Leipzig durch (1:1, 3:3, 3:3, 1:0). Veeti Nieminen gelang dabei in der dritten Minute der Verlängerung der entscheidende Treffer.

SCP-Urgestein Kursawe: Aufstieg? "Das hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt"

Atte Ronkanen hatte die Potsdamer nach nervösem Beginn in der vierten Minute mit einer Einzelaktion in Führung gebracht (1:0). Anton Sehorcz traf im zweiten Drittel zum 2:1 für den SCP. Im Anschluss erzielten die Leipziger drei Tore in Folge, ehe Potsdam Eemil Laube und erneut Sehorcz auf 4:4 stellten.



Es blieb bis zuletzt ein Duell auf Augenhöhe: In der Schlussphase der regulären Spielzeit gingen die Hausherren zunächst erneut in Führung, ehe Nieminen sein Team in die Verlängerung rettete - und dort auch für die 8:7-Entscheidung sorgte.



"Ich bin ja schon ein paar Jahre bei den Floorballern des SC Potsdam dabei. Hätte man mir damals gesagt, dass wir irgendwann in die 1. Liga aufsteigen – ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt", freute sich SCP-Urgestein Tim Kursawe nach der Begegnung. "Aber die letzten Jahre waren sehr gut, von der Jugend bis zu den Erwachsenen. Viele haben sich unfassbar entwickelt und das betrifft natürlich auch unser Team. Das war eine unglaubliche Saison. Wir sind überglücklich und werden jetzt erst einmal feiern."