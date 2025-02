Volleyball-Bundesliga BR Volleys sichern sich Platz eins, Netzhoppers verlieren in Düren Stand: 23.02.2025 18:52 Uhr

Die BR Volleys haben im Heimspiel der Volleyball-Bundesliga gegen die FT 1844 Freiburg einen Arbeitssieg verbucht. Mit 3:0 (25:13, 25:23, 25:22) bezwang der deutsche Rekordmeister die Breisgauer. Zwei Spieltage vor Beendigung der Hauptrunde steht damit fest, dass die Berliner als Tabellenerster in die Playoffs einziehen werden.

Nur im ersten Satz souervän

Vor 4.189 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle bekamen die Gastgeber nach dem locker gewonnenen ersten Satz plötzlich Probleme. Nach einem Zwischenstand von 21:21 gelang Volleys-Angreifer Jake Hanes im zweiten Durchgang das vorentscheidende Break zum 23:21. Der US-Amerikaner verwandelte wenig später auch noch den Satzball zur 2:0-Führung.



Freiburg überzeugte auch danach durch Widerstandsfähigkeit. Im dritten Abschnitt kamen die BR Volleys beim 18:20 sogar einem Satzverlust nahe. Bis zum 22:22 war der Ausgang dieses Abschnitts völlig offen, erst dann schafften es die Gastgeber, sich entscheidend abzusetzen.

Wichtiges Champions-League-Spiel gegen Lüneburg wartet

Am Mittwoch, 26. Februar, um 19:30 Uhr treffen die Volleys in der Max-Schmeling-Halle auf die SVG Lüneburg. Im Qualifikations-Rückspiel geht es im deutschen Duell dann um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Dabei stehen die Berliner unter Druck. Das Hinspiel in Lüneburg verloren sie mit 2:3.

1:3-Niederlage für die Netzhoppers

Die Netzhoppers Königs Wusterhausen mussten bei den SWD powervolleys Düren eine Niederlage hinnehmen. Am Sonntag unterlag das Team von Liam Sketcher mit 1:3 (29:27, 23:25, 23:25, 19:25).



Düren startete besser in Spiel und führte früh nach einer Drei-Punkte-Serie mit 7:3, doch die Netzhoppers blieben dran. Sie ließen den Abstand nicht zu groß werden und glichen schließlich zum 20:20 aus. In einer umkämpften Schlussphase sicherten sich die Brandenburger den ersten Satz (29:27). Die folgenden Sätze verliefen eng, jedoch hatte am Ende Düren jeweils die Oberhand. Im vierten Satz erspielte sich Düren schließlich sechs Matchbälle, um die Partie für sich zu entscheiden.

