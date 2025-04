3:0-Sieg zum Auftakt BR Volleys gewinnen erstes Finalspiel gegen Lüneburg klar Stand: 27.04.2025 17:31 Uhr

Die BR Volleys sind souverän in die Finalserie der Volleyball-Bundesliga gestartet. Der Titelverteidiger entschied das erste Spiel gegen Lüneburg überraschend deutlich mit 3:0 für sich. Damit fehlen den Berlinern nur noch zwei Siege zur erneuten Meisterschaft.

Mit einem souveränen 3:0-Sieg (25:17, 25:21, 25:19) gegen Lüneburg sind die BR Volleys in die Finalserie der Volleyball-Bundesliga gestartet. Damit fehlen dem Titelverteidger in der "Best-of-five"-Serie nur noch zwei weitere Siege zur erneuten deutschen Meisterschaft.



Lüneburg hat die Hauptstädter in dieser Saison mehrmals besiegt und den Dominator im deutschen Volleyball unter anderem aus der Champions League geworfen. Dementsprechend eng, so die Annahme, sollte sich auch das erste Finalduell gestalten.



Volleys steuern auf enges Finale zu Ein Schreckensgegner zum Abschluss: Am Sonntag empfängt Berlin die Überflieger aus Lüneburg zum ersten Finalspiel. Die Paarung enthielt in dieser Saison bereits Zündstoff. Der Abomeister stellt sich auf harte Partien ein. Von Shea Westhoff Ein Schreckensgegner zum Abschluss: Am Sonntag empfängt Berlin die Überflieger aus Lüneburg zum ersten Finalspiel. Die Paarung enthielt in dieser Saison bereits Zündstoff. Der Abomeister stellt sich auf harte Partien ein. Von Shea Westhoff mehr

Elf Satzbälle im ersten Durchgang

Doch der Titelverteidiger startete druckvoll und ging schnell mit 6:2 in Führung. Den Lüneburgern, die erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale stehen, fehlte die ganz klare Spielidee und so zogen die Berliner nach einem erfolgreichen Block auf 17:9 davon. Beim Stand von 24:13 und ganzen elf Satzbällen zeigte Lüneburg allerdings seine große Qualität. Sie spielten immer weiter und wehrten vier Satzbälle ab, ehe sich die Volleys den ersten Durchgang mit 25:17 sicherten.

Eisbären Berlin bejubeln gegen Köln elften DEL-Titel Titelverteidigung gelungen: Die Eisbären haben in der DEL-Finalserie den vierten Sieg eingefahren und sich damit zum elften Mal zum Deutschen Meister gekrönt. Vor heimischer Kulisse gewannen die Berliner gegen Köln souverän mit 7:0. Titelverteidigung gelungen: Die Eisbären haben in der DEL-Finalserie den vierten Sieg eingefahren und sich damit zum elften Mal zum Deutschen Meister gekrönt. Vor heimischer Kulisse gewannen die Berliner gegen Köln souverän mit 7:0. mehr

Starke Abwehrleistung der Volleys

Im zweiten Satz bot sich ein ähnliches Bild. Das Team von Joel Banks setzte sich erneut früh ab. Jake Hanes sorgte per Diagonalball für das 5:1. Doch die Lüneburger kämpften sich nun rein ins Spiel und verkürzte in der frühen Phase des Satzes auf 7:8. Die Berliner zerstörten jedoch früh die Hoffnungen der Gäste auf den Satzausgleich und hielten Lüneburg auch dank ihrer herausragenden Abwehr auf Abstand. Mit dem zweiten Satzball sicherte sich der Deutsche Meister auch den zweiten Durchgang mit 25:21.



Der dritte Satz verlief enger, aber die Berliner behaupteten durch Krick die knappe 10:8-Führung. Mit einem Ass erhöhte Mote den Vorsprung sogar deutlicher auf 17:12. Und so verwandelten die Berliner schließlich ihren dritten Matchball zum 25:19 und damit zum 3:0-Erfolg.



Das zweite Spiel der Finalserie findet am Donnerstag um 19 Uhr in Lüneburg statt.



Sendung: rbb UM6, 27.04.2025, 18 Uhr