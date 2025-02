Volleyball BR Volleys erfüllen Pflichtaufgabe gegen Bitterfeld-Wolfen Stand: 01.02.2025 20:59 Uhr

Die BR Volleys bauen ihre Siegesserie in der Volleyball-Bundesliga unaufhaltsam aus. Am Samstagabend setzte sich der deutsche Meister 3:0 (25:20, 25:18, 25:20) beim VC Bitterfeld-Wolfen durch. Für die Berliner ist es der 19. Sieg im 19. Spiel.

BR Volleys treffen in der Qualifikation für das Viertelfinale auf Lüneburg mehr

Souveräner Auftritt in 82 Minuten

BRV-Trainer Joel Banks schonte einige Spieler nach der 1:3-Niederlage gegen Warschau in der Champions League am Mittwoch. So standen von Beginn an Zuspieler Djifa Amedegnato für Johannes Tille und Libero Adam Kowalski für Kyle Dagostino auf dem Feld.



Die "zweite" Sechs erspielte sich zwar schnell zehn Satzbälle (24:14), allerdings konnte Bitterfeld-Wolfen sechs davon abwehren, bis die Berliner den Satz zumachten (25:20). Auch im zweiten Durchgang sahen 2.013 Zuschauer in der Anhalt-Arena Dessau, wie sich die Volleys ein Polster aufbauten und schließlich mit sieben Satzbällen vorbeizogen. Kurz darauf war der 2. Satz entschieden (25:18).



Bitterfeld-Wolfen erkämpfte sich zwar im 3. Satz kurz die Führung (9:6), hatte dann aber wieder das Nachsehen. Schließlich verwandelte Daniel Malescha den Matchball (25:20).

So geht es weiter

In einer Woche kommt es in der Max-Schmeling-Halle zum Berlin-Brandenburg-Derby. Die BR Volleys empfangen die Netzhoppers Königs Wusterhausen am Samstag, 8. Februar, um 18 Uhr.

Sendung: rbb24, 01.02.2025, 21:45 Uhr