Viertelfinale des Landespokal Berlin BFC Preussen und VSG Altglienicke ziehen ins Pokal-Halbfinale ein Stand: 22.03.2025 17:47 Uhr

Der BFC Preussen und die VSG Altglienicke sind jeweils ihren Favoritenrollen gerecht geworden und am Samstagnachmittag ins Halbfinale des Landespokal Berlin eingezogen. Preussen setzte sich mit 3:0 gegen Tasmania Berlin durch, Altglienicke schlug die Spandauer Kickers erst im Elfmeterschießen.

Landessportbund Berlin offen für Referendum über Olympia-Bewerbung Schon bis Ende Mai muss Berlin sein Grobkonzept für eine Olympia-Bewerbung abgeben. Bislang unbeantwortet ist allerdings die Frage, ob die Bevölkerung ein Wörtchen mitreden darf. Der Landessportbund zeigt sich gesprächsbereit. Von S. Schöbel Schon bis Ende Mai muss Berlin sein Grobkonzept für eine Olympia-Bewerbung abgeben. Bislang unbeantwortet ist allerdings die Frage, ob die Bevölkerung ein Wörtchen mitreden darf. Der Landessportbund zeigt sich gesprächsbereit. Von S. Schöbel mehr

Preussen souverän gegen Liga-Konkurrent

Der BFC Preussen ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer sich im Duell der Oberligisten am Samstag durchsetzen würde. Das Heimteam erzielte alle seine drei Treffer in der ersten Halbzeit. Pedro Vitor Cruz Magalhaes brachte seine Mannschaft in der 32. Minute in Führung, zuvor hatte der BFC bereits mehrere gute Gelegenheiten. Nur drei Minuten später baute Fabio Engelhardt die Führung auf 2:0 aus.



Den frühzeitigen Schlusspunkt setzte errneut Vitor Cruz Magelhaes in der 45. Minute: er verwandelte eine Vorlage von Engelhardt zum 3:0. Tasmania Berlin konnte auf diesen Dreifachschlag trotz mehrerer guter Gelegenheiten nicht mehr antworten, sodass die Begegnung mit 3:0 endete.

Spandauer Kickers fast mit der Sensation

Bei der VSG Altglienicke sah es gegen die Spandauer Kickers zunächst auch nach einem souveränen Weiterkommen aus. Der Regionalligist führte nach Toren von Arnel Kujovic (58.) und Luka Parkadze (69.) bis in die Nachspielzeit der Partie mit 2:0.



Doch Spandau gab sich nicht auf und glich in den letzten Minuten des Spiels spektakulär aus: Malik Fall (90+4) und Rodrigo Flores Kaya (90+5) brachten den Landesligisten zurück. Veit-Moritz Schikowski (90+7) brachte die Kickers sogar mit 3:2 in Führung, doch VSG-Angreifer Parkadze (116.) konnte noch den Ausgleich erzielen und Altglienicke ins Elfmeterschießen retten. Dort setzte sich der Regionalligist letztendlich durch.

Sensation: Cottbus unterliegt Stahnsdorf in Elfer-Krimi - auch Luckenwalde patzt Sowohl Energie Cottbus als auch der FSV Luckenwalde haben das Finale des Landespokal Brandenburg verpasst. Cottbus verlor im Elfmeterschießen gegen Eintracht Stahnsdorf, der VfB Krieschow schlug Luckenwalde mit 2:1. Sowohl Energie Cottbus als auch der FSV Luckenwalde haben das Finale des Landespokal Brandenburg verpasst. Cottbus verlor im Elfmeterschießen gegen Eintracht Stahnsdorf, der VfB Krieschow schlug Luckenwalde mit 2:1. mehr

Zwei Viertelfinals stehen noch aus

Mit Preussen und Altglienicke stehen zwei der vier Halbfinalisten des Landespokal Berlin fest. Am Sonntag werden die anderen beiden Viertelfinals ausgestragen. Berlin-Ligist Croatio Berlin empfängt um 13 Uhr Regionalligist BFC Dynamo. Zeitgleich duellieren sich die beiden Oberligisten BSV Eintracht Mahlsdorf und Tennis Borussia Berlin.

Sendung: rbb Der Tag, 22.03.2025, 18 Uhr