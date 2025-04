Cottbus vor Partie in Unterhaching Bestehen beim Absteiger: Cottbus vor Partie in Unterhaching Stand: 24.04.2025 15:55 Uhr

Mit dem 1:0 gegen Köln hat sich Cottbus im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Samstag geht es zu Absteiger Unterhaching. Reicht dort der neugewonnene Schwung, um vorn dranzubleiben? Von Andreas Friebel Der rbb überträgt die Partie Unterhaching gegen Cottbus am Samstag ab 14 Uhr im TV und im Livestream.

So, wie sich die Tabellensituation am vergangenen Wochenende für den FC Energie verbessert hat, hat sich auch die Miene von Trainer Claus-Dieter Wollitz etwas aufgeheitert. Denn vier Spieltage vor dem Saisonende haben die Lausitzer nun wieder den Aufstieg selbst in der Hand.



Sie haben zwei Punkte Vorsprung auf Rang vier, wo sich aktuell Saarbrücken befindet. Während die Saarländer im Schlussspurt der Saison noch mal ihren Trainer tauschten, sitzt Wollitz fest im Sattel und bescheinigt seinem Team, dass es gegen Köln "eine andere Intensität gezeigt" habe. Und "Verlässlichkeit in allen Bereichen", die zu einem verdienten 1:0 gegen Viktoria geführt hätten.

Unterhaching vorzeitig abgestiegen

Diesen Schwung gilt es nun am Samstag (ab 13:55 Uhr live im rbb-Fernsehen) in Unterhaching fortzusetzen. Die Randmünchner stehen bereits als erster Absteiger fest. Das Schlusslicht der dritten Liga ist nach einem 0:3 bei Wehen-Wiesbaden nicht mehr zu retten. "Da sieht man, was ein negativer Flow ausmachen kann", so Wollitz. "Denn Unterhaching ist von den Namen her gut bestückt. Da haben einige schon auf Topniveau gespielt." Die Hachinger haben in diesem Jahr erst zwei Spiele gewinnen können.

Dabei ist es noch gar nicht lange her, als die Spielvereinigung und der FC Energie um die Rückkehr in den Profifußball kämpften. Im Juni 2023 trafen der Meister der Regionalliga Nordost und der Bayern-Meister in zwei Aufstiegsspielen aufeinander. Beide verloren die Lausitzer. Ein Jahr später gelang ihnen dann aber trotzdem der Aufstieg in die 3. Liga.



"Da sieht man, was sich in anderthalb Jahren im Fußball alles ändern kann", sagt Claus-Dieter Wollitz. Denn während die einen wieder in die Viertklassigkeit zurückmüssen, träumen die anderen von der 2. Bundesliga. "Für uns geht es am Samstag um eminent wichtige drei Punkte. Denn die könnten mit Blick auf die anstehenden Spiele noch ganz wichtig sein."

Vier Siege reichen zum Aufstieg

Wollitz hat im Auge, dass im Saisonendspurt auch noch Teams aufeinandertreffen, die noch zu den Aufstiegskandidaten zählen, und sich dabei gegenseitig Punkte klauen. Ingolstadt trifft am Sonntag auf Bielefeld. Und die Arminia reist am ersten Mai-Wochenende auch noch zu Spitzenreiter Dresden. Die vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz könnten also schnell schmelzen. "Ich glaube: Wenn wir die restlichen vier Spiele gewinnen, dann steigen wir direkt auf. Ob wir das Zeug dazu haben, diese vier Partien auch wirklich zu gewinnen, wird sich zeigen."



Wollitz möchte, dass seine Mannschaft sich zunächst auf Samstag und Unterhaching konzentriert. "Wir brauchen verantwortungsbewusste Spieler. Es geht nicht mit 70 oder 80 Prozent." Und um alle Eventualitäten auszuschließen, nimmt der Cottbuser Trainer auch zwei Spieler mehr mit, als zum Einsatz kommen können. "Sollte jemand kurzfristig krank werden, können wir sofort reagieren."



Definitiv nicht mitfahren werden Dennis Slamar und Erik Tallig. Beide sind verletzt. Die unter der Woche angeschlagenen Timmy Thiele, Yannik Möker und Dominik Pelivan werden hingegen mitreisen.

