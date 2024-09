Beachvolleyball-DM Beachvolleyball -DM: Berlinerin Ludwig verabschiedet sich mit Finalniederlage - Titel-Hattrick für Ehlers Stand: 01.09.2024 18:54 Uhr

Laura Ludwig hat sich beim emotionalen Abschluss ihrer großen Beachvolleyball-Karriere mit Silber verabschiedet. Im Finale der deutschen Meisterschaft auf dem Centre Court in Timmendorfer Strand unterlag die Rio-Olympiasiegerin aus Berlin mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann am Sonntag den Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann mit 0:2 (15:21, 18:21).

Olympiasieg in Rio als Karrierehöhepunkt

Ludwig verpasste damit zwar ihren achten deutschen Meistertitel, wurde aber von den mehr als 4.000 Zuschauern ausgiebig gefeiert. Müller und Tillmann triumphierten dagegen zum dritten Mal nacheinander.



Als Rekordmeisterin mit 14 DM-Medaillen beendet die 38-jährige Ludwig nun ihre mit Triumphen gespickte Laufbahn. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den WM-Titel.



Ludwig sagte mit Blick auf die 20 Jahre als Beach-Volleyballerin: "Es war eine verdammt lange und schöne Zeit mit allen Wegbegleitern. Besonders mit Kira, diese vier Jahre waren verdammt besonders. Wir sind als Team gewachsen, sie hat uns stark gemacht, sehr geprägt."

Berliner Ehlers macht Titel-Hattrick perfekt

Bei den Männern jubelten in Timmendorfer Strand die Olympia-Zweiten Nils Ehlers aus Berlin und Clemens Wickler. Sie machten ihren Titel-Hattrick perfekt. Im Finale siegten sie gegen Philipp Huster und Lui Wüst souverän mit 2:0 (21:15, 21:14), es war ihr dritter deutscher Meistertitel in Serie. Den dritten Rang belegten Max Just und Robin Sowa.



Seit 2022 spielen Ehlers und Wickler zusammen, vor drei Wochen erreichten sie in Paris Olympia-Silber und damit ihren bislang größten Erfolg. Eine Woche später holten sie auch bei der EM in den Niederlanden den zweiten Rang.

