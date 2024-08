Beachvolleyball-DM Beachvolleyball -DM: Berlinerin Ludwig spielt bei ihrem letzten Auftritt um die Meisterschaft Stand: 31.08.2024 21:12 Uhr

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat bei ihrem letzten Auftritt im Sand ihren achten deutschen Beachvolleyball-Meistertitel vor Augen. Mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann gewann die Berlinerin ihr Halbfinale auf dem Centre Court in Timmendorfer Strand mit 2:0 (22:20, 21:13) gegen Karla Borger und Lea Sophie Kunst.



Gegnerinnen in Ludwigs Abschiedsspiel sind am Sonntag (15 Uhr) die Titelverteidigerinnen Svenja Müller aus Hamburg und Cinja Tillmann aus Düsseldorf. Die Europameisterinnen hatten zuvor gegen Sandra Ittlinger/Kim van de Velde mit 2:0 (22:20, 21:14) gesiegt.

Beachvolleyballerin Laura Ludwig steht bei ihrer Abschiedsvorstellung im Halbfinale mehr

Auch bei den Männern überzeugt ein Berliner

Bei den Männern setzten der Berliner Nils Ehlers und Clemens Wickler ihren Siegeszug auf dem Weg zum möglichen dritten Titel in Serie ebenfalls fort. Die Olympia-Zweiten gewannen in der Runde der besten acht Teams mit 2:0 (21:17, 21:14) gegen Yannik Ahr/Luis Henrichs und stehen im Halbfinale, das am Sonntag (11 Uhr) ausgetragen wird.



Gegner sind Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak. Im zweiten Spiel stehen sich in einem Hamburger Duell Philipp Konstantin Huster/Lui Wüst und Max Just/Robin Sowa gegenüber.

Sendung: rbb24, 31.08.2024, 21:45 Uhr