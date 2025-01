Basketball | Euroleague Basketball-Euroleague: Alba Berlin verliert nach Verlängerung mit 89:96 in Villeurbanne Stand: 16.01.2025 22:30 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague seine neunte Niederlage in Serie kassiert. Der Bundesligist unterlag am Donnerstagabend beim französischen Spitzenteam Asvl Villeurbanne nach Verlängerung mit 89:96 (40:50, 85:85).



Mit nur drei Siegen aus 22 Spielen bleibt Alba abgeschlagenes Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 20 und Martin Hermannsson mit 13 Punkten.

Alba kämpft sich zurück

Der Auftakt der Partie war zunächst recht ausgeglichen. Die Berliner bekamen aber einige Probleme, wenn Villeurbanne das Tempo anzog. Es klafften immer wieder große Lücken in der Deckung der Gäste. Zudem hatten sie oft beim Rebound das Nachsehen. Ende des ersten Viertels konnten sich die Gastgeber erstmalig ein Stück absetzen.



Nach dem Seitenwechsel kam Alba besser aus der Kabine, knapp sechs Minuten vor Ende gingen die Berliner sogar erstmalig in Führung (74:72). Und es blieb bis zum Ende eng.



Malte Delow glich sieben Sekunden vor Ende mit einem Drei-Punkt-Wurf zum 85:85 aus, vergab anschließend aber einen Freiwurf zum möglichen Sieg. In der Verlängerung hatten die Gastgeber die besseren Nerven.

