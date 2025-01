Basketball-Euroleague Alba Berlin verliert nach hartem Kampf bei Fenerbahce Stand: 09.01.2025 20:57 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine Überraschung verpasst. Trotz einer ordentlichen Vorstellung verlor der Bundesligist am Donnerstagabend beim türkischen Meister Fenerbahce Istanbul mit 73:90 (34:37).



Nach der 17. Niederlage im 20. Spiel bleibt Alba abgeschlagenes Schlusslicht der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Gabriele Procida mit 14 und Matt Thomas mit 13 Punkten. Trainer Israel Gonzalez konnte wieder auf Kapitän Martin Hermannsson zurückgreifen.

Alba-Frauen dominieren Dillingen und ziehen ins Halbfinale ein mehr

Alba schnell deutlich hinten - dann aber wieder da

Beide Teams zählen in der Königsklasse zu den offensivschwächsten, und so gab es zunächst auch nur wenig Körbe zu bestaunen. Aber besonders die Berliner Wurfquote war schwach - vor allem aus der Distanz.



So liefen die Berliner schon Ende des ersten Viertels einem deutlicheren Rückstand hinterher (9:16). Doch Alba steigerte sich defensiv und so kam auch Fenerbahce immer seltener zu Punkten. Die Berliner kämpften sich wieder heran und glichen gegen Ende des zweiten Viertels aus (30:30).



Und Alba blieb auch nach dem Seitenwechsel dem Favoriten dicht auf den Fersen. Zu Beginn des letzten Abschnittes gingen sie sogar nach langer Zeit wieder in Führung (62:61). Die Gastgeber hatten allerdings immer eine Antwort und ausgerechnet in der Schlussphase auch wieder ihren Wurfrhythmus gefunden. 162 Sekunden vor Ende wurde der Rückstand erstmals zweistellig (71:83) - und die Berliner gingen letztlich als Verlierer vom Parkett.

Sendung: rbb24 Inforadio, 09.01.2025, 22:15 Uhr