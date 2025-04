Basketball Basketball: Alba Berlin verabschiedet sich mit Niederlage in Paris aus der Euroleague Stand: 10.04.2025 22:51 Uhr

Zum Abschluss der Hauptrunde der Basketball-Euroleague hat Alba Berlin am Donnerstagabend eine Niederlage kassiert. Die Albatrosse verloren in Paris mit 63:72 (31:46) und verabschieden sich mit nur fünf Siegen als Tabellenletzter aus der europäischen Königsklasse.



Ob Alba auch in der kommenden Saison eine Wildcard erhält und somit an der Euroleague teilnehmen kann, ist noch unklar.

Nur acht Punkte im dritten Viertel

In Paris fand Alba nicht den richtigen Rhythmus und lag schnell zweistellig zurück. Im zweiten Viertel kämpften sich die Berliner auf sieben Zähler Rückstand heran, um schnell mit minus 17 in Richtung Halbzeitpause zu wandeln.



Im dritten Viertel ließ die Treffsicherheit der Gäste weiter nach. Erst nach sechs Minuten erzielten sie die ersten Punkte. Paris war dagegen - mit angezogener Handbremse - beim 51:31 auf 20 Punkte davongezogen. Insgesamt gelangen Alba im dritten Abschnitt nur acht Punkte. Die Vorentscheidung war längst gefallen. Die Gastgeber, die noch Chancen auf die Playoffs haben, verwalteten den Vorsprung über die Zeit.



Justin Bean mit 14 Punkten und David McCormack mit zwölf Zählern waren die erfolgreichsten Berliner Schützen des Spiels.