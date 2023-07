Vertrag zuvor aufgelöst Alexander Schwolow wechselt von Hertha zu Union Stand: 26.07.2023 15:17 Uhr

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat sich erneut bei Stadtrivale Hertha BSC bedient und Torhüter Alexander Schwolow verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Zuvor hatten sich Hertha und Schwolow auf eine Vertragsauflösung geeinigt.



"Union hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und bietet ein ganz hervorragendes Umfeld, in dem hochprofessionell, mit Ruhe und viel Sachverstand gearbeitet wird. Ich bin ein überzeugter Teamplayer, weiß was ich kann und freue mich sehr, hier einen aktiven Beitrag zu leisten, damit die kommende Saison für die Eisernen wieder eine erfolgreiche wird“, erklärt Schwolow seinen Wechsel innerhalb Berlins.

Union verpflichtetet "gestandenen Bundesliga-Torwart"

"Alex ist ein gestandener Bundesliga-Torwart. Trotz seiner zuletzt nicht einfachen Situation war er schnell bereit, die Herausforderung Union anzunehmen, um selbst zu alter Stärke zurückzufinden", kommentiert Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Mit der nötigen Geduld sind wir sicher, dass dies gelingen wird und er unsere Optionen erhöht." Erst vor wenigen Tagen hatte Union bereits Lucas Tousart von Stadtrivale Hertha verpflichtet.



Schwolow wechselte im Sommer 2020 vom SC Freiburg nach Berlin, damals soll er rund sieben Millionen Euro gekostet haben. Sportlich konnte er nur selten überzeugen, weshalb er seinen Status als Stammtorwart streckenweise bereits innerhalb seiner ersten Spielzeit bei Hertha einbüßte. Nachdem er auch in der darauffolgenden Saison starke Formschwächen zeigte, wurde er in der abgelaufenen Spielzeit an den FC Schalke 04 verliehen. Wettbewerbsübergreifand kam Schwolow zu 55 Einsätzen für die "alte Dame". Nun folgte die endgültige Trennung.

