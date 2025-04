Basketball-Bundesliga Albas Basketballerinnen verschlafen zweites Halbfinale der Basketball-Bundesliga gegen Saarlouis Stand: 07.04.2025 21:08 Uhr

Die Titelverteidigerinnen von Alba Berlin haben das zweite Spiel des Playoff-Halbfinals in der Basketball-Bundesliga am Montagabend mit 67:70 (30:39) gegen die Saarlouis Royals verloren. Damit gleichen die Gäste aus dem Saarland in der “Best-of-Five"-Serie zum 1:1 aus. Die Partie am Samstag hatten die Berlinerinnen, ebenfalls zu Hause, mit 66:57 gewonnen.



In der heimischen Sömmeringhalle lief Alba Berlin vor 1.770 Fans von Beginn an einem Rückstand hinterher. Während den Berlinerinnen zu Beginn viele Fehler passierten, zeigte sich Saarlouis sofort hochkonzentriert und effektiv. Ende des ersten Viertels betrug der Rückstand bereits 16 Punkte. Im zweiten Viertel verteidigte Alba dann aggressiver und war auch offensiv präsenter. Ein Dreier von Deeshyra Thomas brachte die Berlinerinnen kurz vor der Halbzeit wieder auf neun Punkte ran.



Leistungssteigerung nicht genug

Mit viel Energie startete Alba Berlin in die zweite Spielhälfte. Doch immer wieder fanden die Basketballerinnen aus dem Saarland eine offensive Antwort auf die guten Spielzüge der Berlinerinnen. So hielten sie die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera konstant auf Distanz. Nach dem dritten Viertel lagen die Gastgeberinnen weiterhin mit acht Zählern hinten (49:57). Im Schlussdrittel kam Alba dann noch einmal kurzzeitig auf drei Punkte heran, die Gäste aus Saarlouis brachten den Sieg aber letztlich über die Zeit.



"Sie haben anders gespielt als am Samstag, wir konnten nicht schnell genug reagieren und haben dann die einfachen Würfe, die wir nicht zulassen wollten, wieder zugelassen", analysierte Stefanie Grigoleit die verschlafene Anfangsphase und ergänzte: "Wir waren kurz mal wieder da. Das war am Ende schwer, wieder aufzuholen."



Beide Halbfinals spannend

In den kommenden beiden Spielen am Freitag (19 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) müssen die Basketballerinnen von Alba Berlin auswärts bei den Saarlouis Royals antreten. In einem möglichen finalen fünften Spiel am Dienstag der kommenden Woche (19 Uhr) hätten die Berlinerinnen erneut Heimrecht.





Auch im anderen Halbfinale zwischen Keltern und Osnabrück steht es aktuell 1:1 nach Spielen. Die erste Partie am Freitagabend hatte Keltern zu Hause noch mit 73:67 für sich entschieden. Am Sonntag musste sich der letztjährige Finalgegner Albas dann knapp mit 68:70 geschlagen geben.

Sendung: rbb24, 07.04.2025, 21:45 Uhr