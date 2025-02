Basketball Alba-Spielerin Maggie Mulligan kündigt Karriereende an Stand: 20.02.2025 17:31 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin müssen sich zur kommenden Saison nach einer neuen Spielerin auf der Center-Position umschauen: Maggie Mulligan beendet am Ende der laufenden Spielzeit ihre Karriere. Das teilte die 29-jährige US-Amerikanerin am Donnerstag im Gespräch mit dem rbb mit.



"Meine professionelle Karriere geht in den nächsten paar Monaten dem Ende entgegen", so Mulligan. "Es ist toll, in Berlin bei Alba aufzuhören. Es ist bittersüß - ich denke aber, dass ich bereit für etwas Neues bin. Wir werden sehen, was passiert."

Historische erste Alba-Punkte und feste Größe in der Meistermannschaft

Die 1,90 Meter große Basketballerin war zur Saison 2022/23 zu Alba gewechselt - und verewigte sich prompt in den Geschichtsbüchern des Vereins. Am 14. Oktobert 2022 erzielte sie beim Spiel in Osnabrück die ersten Bundesliga-Punkte überhaupt für die Alba-Frauen.



Seitdem ist die gebürtige Bostonerin im Team von Cheftrainer Cristo Cabrera eine feste Größe. In der Vorsaison war sie Teil der Meistermannschaft und auch in der laufenden Spielzeit hat sie großen Anteil daran, dass die Berlinerinnen in der DBBL wieder ganz oben mitmischen. Mit durchschnittlich 8,94 Punkten, 6,1 Rebounds und 1,5 Assists ist Mulligan eine der Top-Scorerinnen im Alba-Team.

