Basketball-Bundesliga Alba gewinnt deutlich bei Heim-Auftakt Stand: 02.10.2023 21:14 Uhr

Alba Berlin hat sein erstes Heimspiel der noch jungen Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) deutlich gewonnen. Das Team von Trainer Israel Gonzalez setzte sich am zweiten Spieltag mit 110:75 (59:40) gegen die Hakro Merlins Crailsheim durch und ist mit zwei Siegen vorerst Tabellenführer.



Beste Scorer der Albatrosse waren Weltmeister Johannes Thiemann und Ex-NBA-Profi Matt Thomas mit jeweils 16 Punkten. Auf Seiten der Crailsheimer sammelten die Neuzugänge James Murray Boyles mit 19 und Prince Oduro mit 13 die meisten Punkte.

Alba setzt sich früh ab

Alba lag von Beginn in Führung und schon Ende des ersten Viertels wurde es erstmalig zweistellig (22:11). Bis auf 19 Punkte zogen die Gastgeber anschließend davon, doch Crailsheim fing sich und punktete bis zur Pause nun besser.



Die Gastgeber blieben aber unbeeindruckt, kamen wieder mit viel Schwung aus der Kabine und spielten Crailsheim im dritten Viertel förmlich an die Wand. Der Vorsprung wuchs sogar auf 30 Zähler an (86:56). Danach nahm Alba Tempo raus und schonte einige Stammkräfte. Die Berliner blieben dennoch bis zum Ende souverän.

Thiemann wird geehrt

Für Thiemann war es der erste Auftritt vor heimischem Publikum seit dem Gewinn des WM-Titels in Manila. Vor dem Spiel wurde der frischgebackene Alba-Kapitän für seine Leistung auf den Philippinen von den Fans und dem Vereinsvorstand frenetisch empfangen und ausgezeichnet.

