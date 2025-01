Verfolgerinnen-Duell in der DBBL Alba-Frauen unterliegen Saarlouis im Verfolgerinnen-Duell knapp Stand: 19.01.2025 19:38 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga eine bittere Auswärtsniederlage kassiert: Bei den drittplatzierten Saarlouis Royals verloren die Berlinerinnen am Sonntag mit 62:64 (38:31). Beste Berliner Werferin war Deeshyra Thomas (13 Punkte).



Alba war zwar nur zu zehnt angereist. Trainer Cristo Cabrera musste auf Theresa Simon, Leoni Kreyenfeld, Wiebke Schwartau und Stefi Grigoleit verzichten. Trotzdem starteten die Gäste mit einem 11:0-Lauf und dominierten die Partie über weite Strecken. Eine gute Offense, konsequente Verteidigung und vor allem das Dominieren des Rebound-Games zeichnete das Alba-Spiel aus. Vor dem letzten Viertel führten die Berlinerinnen folgerichtet noch mit 54:47, doch dank einer starken Schlussphase gelang den Royals noch die Wende.



Royals drehen im Schlussviertel auf

Die Saarlouis Royals schalteten einen Gang hoch und die Berliner Offensive begann zu wackeln. In der Crunchtime konnten die Gastgeberinnen das Duell dann knapp für sich entscheiden.





Damit verpassten die Berlinerinnen auch die Revanche für die 60:68-Niederlage im Hinspiel - es war die einzige Heimpleite der Alba-Frauen in dieser Saison. In der Tabelle bleibt Alba auf Platz zwei hinter Keltern, Saarlouis ist Dritter. Am 17. Spieltag der DBBL empfängt Alba am kommenden Sonntag die TK Hannover Luchse (15:30 Uhr).



