Basketball Alba-Frauen führen 2:0 gegen den MBC in Playoff-Viertelfinalserie Stand: 23.03.2025 15:15 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben auch ihr zweites Playoff-Spiel gegen den MBC gewonnen. Am Sonntagnachmittag setzten sich die Titelverteidigerinnen 71:56 (21:20, 11:19, 20:5, 19:12) gegen den Tabellensiebten durch. Damit führt Alba in der Best-of-five-Serie 2:0 und braucht noch einen Sieg, um in die nächste Runde zu kommen.

Alba startet schwach

Die Spielerinnen des MBC fanden besser ins Spiel. Alba tat sich schwer in der Offensive – von sechs Versuchen landete nur einer im Netz. Trainer Cristo Cabrer reagierte und nahm beim 2:8-Rückstand die erste Auszeit. Die Unterbrechung funktionierte und Alba traf wieder besser. Zum Ende des 1. Viertels führten die Berlinerinnen nach Dreiern von Nina Rosemeyer und Tessa Stammberger 21:20.



Die Partie in der Sporthalle Charlottenburg blieb umkämpft. Doch der Mitteldeutsche BC hatte leicht die Oberhand. Mit einer fehlerfreien Freiwurfquote bauten die Gäste ihre Führung aus. Allerdings verletzte sich MBC-Point Guard Dominika Fiszer und musste vom Feld. Alba lag zur Pause 32:39 zurück.

Am Ende wird es deutlich

Die Berlinerinnen blieben jedoch dran und kämpften sich stark durchs dritte Viertel, in dem der MBC fast nichts traf. Mit acht Punkten Vorsprung ging es in den Schlussabschnitt (52:44). Dort wurde die Alba-Führung schnell zweistellig. Lena Gohlisch erhöhte per Dreier fünf Minuten vor Schluss auf 64:50. Der MBC stabilisierte sich wieder etwas, doch Alba brachte den 71:56-Sieg sicher ins Ziel.



Spiel drei findet am Freitag, 28. März, ab 19:30 Uhr beim Mitteldeutschen BC statt.

Sendung: rbb24 Abendschau, 23.03.2025, 19:30 Uhr