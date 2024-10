Basketball Alba-Damen in der Bundesliga weiter ungeschlagen Stand: 27.10.2024 20:17 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga ihre Tabellenführung gefestigt.

Die Berlinerinnen setzten sich am Sonntag bei Syntainics MBC in Halle mit 65:57 durch. In der Liga sind die Hauptstädterinnen damit weiterhin ungeschlagen. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag Freiburg.

Bereits am Mittwoch sind die Alba-Damen im Eurocup gefordert. Dann muss das Team von Cheftrainer Cristo Cabrera bei Spitzenreiter Arka Gdynia in Polen antreten.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.10.2024, 22:15 Uhr