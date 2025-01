Verstärkung für die Basketball Bundesliga Alba Berlin verpflichtet Center Michael Kessens als Verstärkung für die BBL Stand: 10.01.2025 13:04 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben die gesuchte personelle Verstärkung unter den Körben gefunden. Wie die Berliner am Freitagmittag bekanntgaben, verstärken sie sich bis zum Saisonende mit Big Man Michael Kessens. Der 33-Jährige wechselt aus Frankreich von Euroleague-Teilnehmer Paris Basketball nach Berlin. Von dort bringt er viel Erfahrung mit nach Berlin. Die kann er aufgrund der Wechselbestimmungen der Euroleague allerdings nur in der Basketball-Bundesliga (BBL) einbringen.

Viel Erfahrung in der BBL

Nach dem jüngsten Abgang von Leistungsträger Trevion Williams in Richtung Maccabi Tel Aviv und einer bislang schwierigen sportlichen Saison war Alba zuletzt bemüht, einen zusätzlichen großen Spieler zu verpflichten. Nachdem ein anvisierter Wechsel des Euroleague-Erfahrenen James Webb III scheiterte, verspricht der Vorjahresfinalist der BBL und aktuelle Tabellen-15. sich nun von Kessens neue Impulse unter den Brettern.



Die Bundesliga kennt Kessens dabei bereits aus sechs früheren Spielzeiten in der BBL. In der Saison 2017/18 startete er in Bremerhaven seine Profi-Karriere, ehe Stationen in Vechta und Frankfurt ihn nach Bonn führten. Dort gewann er in der Saison 2022/23 die Champions League und empfahl sich als einer von vielen Bonnern für einen Wechsel nach Paris, wo eine Saison später der Gewinn des EuroCups folgte.



"Während seiner Zeit in Bonn und Paris hat er einige beeindruckende Teamerfolge erzielt. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass er uns in der weiteren BBL-Saison helfen wird", kommentierte Albas Sportdirektor Himar Ojeda den Wechsel.



