Alba Berlin auf Titeljagd Alba Berlin und Co. auf Titeljagd: Alle Infos zum Top4 des DBBL-Pokals in Berlin

Erstmals steigt in der Sömmeringhalle am Wochenende das Top4 um den Basketball-Pokal der Frauen. Alba Berlin führt als Gastgeber ein hochkarätiges Quartett von Titeljägern an. Der rbb überträgt das gesamte Pokalwochenende live im Stream.

Worum geht's beim Top4 am Wochenende?

Um den Deutschen Basketball-Pokal der Frauen. Exakt 39 Mannschaften aus der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL), der 2. DBBL und den Regionalligen traten im vergangenen Herbst das Rennen um diesen Titel an, vier von ihnen sind übriggeblieben. Neben den Gastgeberinnen von Alba Berlin spielen die Rutronik Stars Keltern, die Saarlouis Royals und die Eigner Angels Nördlingen in der an Basketballtradition reichen Berliner Sömmeringhalle um den Titel.

Wie ist der Zeitplan?

Auf die Teams wartet eine Pokaljagd in zwei Akten: dem Halbfinal-Samstag und dem Final-Sonntag. Längst ausgelost und terminiert sind dabei die Halbfinals. Im ersten Spiel des Wochenendes trifft Alba Berlin auf Saarlouis (Samstag, 16 Uhr) ehe am Abend die Partie zwischen Keltern und Nördlingen (19 Uhr) folgt.



Auf die jeweiligen Verliererinnen wartet am Sonntagmittag (13 Uhr) das vermutlich nur wenig tröstende und höchst undankbare Spiel um Platz drei. Das im wahrsten Sinne große Finale des Pokalwochenendes folgt anschließend um 16 Uhr.

Welche Titelchancen haben die Berliner Gastgeberinnen?

Sehr, sehr realistische. Die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera geht schließlich nicht nur als amtierender Deutscher Meister und Tabellenzweiter ins Wochenende, sondern auch als Gastgeber. "Unsere Fans werden kommen, es wird laut, es wird verrückt", kündigte Alba Berlins Centerin Maggie Mulligan bereits an. Aber auch sportlich spricht einiges für die Berlinerinnen, die ein bitteres, weil unerwartetes Halbfinal-Aus beim Top4 des Vorjahres vergessen machen wollen.



Allen voran ist hierbei die Defensive zu nennen. Wenn diese mit maximaler Energie agiert, ist sie das größte Faustpfand der Berlinerinnen. Angefangen bei Aufbauspielerin Deeshyra Thomas, die mit viel Tempo auch in Albas Offensive die Fäden zieht, finden sich viele Spielerinnen in Albas Kader, die sowohl individuell als auch in der Team-Defense große Qualitäten haben. Dazu zählt auch Theresa Simon, eine von zwei Alba-Spielerinnen, die in den vergangenen Monaten auch für die Nationalmannschaft auf dem Parkett stand.

Energiebündel in einer Energie-geladenen Sömmeringhalle: Deeshyra Thomas (hüpfend) | Bild: IMAGO/camera4+

Die zweite trägt den Namen Marie Berthold und verleiht Alba mit gutem Wurf von außen und gutem Touch am Ring viel offensive Variabilität. Auf diese Zahlen noch eine ganze Reihe anderer Spielerinnen ein: Die großen US-Amerikanerinnen Maggie Mulligan und Emil Kiser, Eigengewächs Leoni Kreyenfeld, die erfahrene Kapitänin Lena Gohlisch. Sie alle trugen auch dazu bei, dass Alba einer bitteren Heimniederlage gegen den MBC am vergangenen Wochenende einen umjubelten 58:55 gegen DBBL-Tabellenführer die Stars Keltern folgen ließ.

Apropos Keltern – was können die drei Nicht-Berliner Teams?

So einiges. Allen voran die besagten Sterne aus Keltern bringt viel Qualität mit nach Berlin. Drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege feierten sie zwischen 2018 und 2023 und boten Alba im letztjährigen Meisterschaftsfinale einen harten Kampf. Die gebürtige Berlinerin Alexandra Wilke – Nationalspielerin und mit knapp 15 Punkten pro Spiel beste Scorerin – organisiert das Keltener Spiel, die 1,95 Meter große Alexandria Kiss-Rusk prägt es unter den Körben. "Sollten wir auch im Pokal auf sie treffen, wird das nicht einfach", sagte auch Alba-Kapitänin Gohlisch nach dem Sieg am Sonntag.



Erstmal müssen sich am Samstag allerdings die Engel aus Nördlingen mit Keltern herumschlagen. Sie kämpfen in der Liga aktuell um das letzte noch zu vergebene Playoff-Ticket und gehen als große Außenseiterinnen in das Wochenende. Klar angeführt wird das Team von Nicole Fransson und ihren im Schnitt 24 Punkten pro Spiel sowie von Aufbauspielerin Laura Schinkel. Lisa Bertholdt bringt nicht nur ebenfalls oft wichtige Impulse, sondern sorgt als Schwester von Albas Marie auch für eine Bertholdtsche Familienzusammenführung in Berlin.

Nationalspielerin und Keltern Anführerin: Die Berlinerin Alexandra Wilke | Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Komplettiert wird das Top4-Quartett von den Saarlouis Royals. Dass die Tabellendritten im Halbfinale unangenehme Gegnerinnen für Alba Berlin werden dürften, legt ein Blick auf die bisherigen direkten Duelle nah: Zwei von diesen gab es in der laufenden DBBL-Saison, zwei Berliner Niederlagen waren die Ergebnisse. Topscorerin in beiden Spielen: die zwar nur 1,68 Meter große, aber dafür ungemein schnelle und wendige Marta Burse. Mit 21,6 Punkten pro Spiel ist sie nach Nördlingens Fransson die zweitbeste Scorerin der gesamten Bundesliga.

Gibt es noch Tickets?

Um es in den Worten von Maggie Mulligan zusagen: "Das wird guter Basketball!" Ein Besuch in der Sömmeringhalle lohnt sich an diesem Wochenende also bei weitem nicht nur, weil einen dort die lange und titelreiche Alba-Geschichte förmlich von den massiven Betonwänden anspringt. Und Tickets gibt es auch noch. Sie gelten für das gesamte Wochenende und starten preislich bei knapp 40 Euro. Alba Berlin verkündete jüngst, dass bereits mehr als 1.500 von ihnen verkauft sind.

Überträgt der rbb das Finalturnier?

Das tut er. Für alle, die es am Wochenende nicht in die Sömmeringhalle schaffen oder nur einzelne der vier Spiele anschauen wollen, überträgt rbb24 das komplette Top4 in voller Länge online im Stream. Alba Berlins Halbfinale gegen Saarlouis, das zweite Spiel zwischen Keltern und Nördlingen sowie das Spiel um Platz drei und natürlich auch das allesentscheidende Finalspiel am Sonntagnachmittag.

