EuroLeague Alba Berlin nach Niederlage gegen Fenerbahce tief im Keller

Basketball-Vizemeister Alba Berlin ist in der EuroLeague wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Zwei Tage nach ihrem erstem Saisonerfolg in der Königsklasse (84:79 gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne) mussten die "Albatrosse" gegen Fenerbahce Istanbul trotz erneuten Heimvorteils mit 71:78 (31:38) im vierten Spiel der Eliteliga die dritte Niederlage quittieren.



Berlin rutschte dadurch schon wieder tief in den Tabellenkeller. Dem Team von Trainer Israel Gonzalez, das in der vergangenen EuroLeague-Saison die Hauptrunde als abgeschlagenes Schlusslicht beendet hatte, droht am Freitag zum Abschluss des vierten Spieltages sogar der abermalige Sturz auf den letzten Platz.

Hermannsson der erfolgreichste Werfer

Gegen Istanbul lag Berlin zunächst bis kurz nach Beginn des zweiten Viertels ständig in Führung. Danach aber übernahmen die Gäste vom Bosporus zunehmend das Kommando auf dem Parkett und zogen zwischenzeitlich auf bis zu zwölf Punkte davon.



Bei den Hausherren war Martin Hermannsson der erfolgreichste Werfer. Die 13 Zähler des Isländers konnten allerdings die vierte Niederlage des Hauptstadtklubs in den vergangenen sechs Pflichtspielen nicht verhindern.

