Basketball EuroLeague Alba Berlin gelingt gegen Mailand eine Sensation

Die Basketballer von Alba Berlin haben ihren ersten Sieg in der Euroleague geholt. Am Donnerstagabend gewannen die Berliner zu Hause gegen den italienischen Meister Armani Mailand dank eines fulminanten Schlussspurts mit 85:82 (35:37). Für das Team von Trainer Israel Gonzalez war es der erste Sieg im fünften Spiel. Beste Berliner Werfer vor 9.113 Zuschauern waren Johannes Thiemann mit 22 und Sterling Brown mit 18 Punkten.

"Es ist eine Bestätigung. Es zeigt, dass man es kann. Und endlich bekommt man eine Belohnung", sagte Flügelspieler Louis Olinde.

Bei den Gastgebern kehrte Center Khalifa Koumadje nach Verletzungspause zurück. Mailand kam gleich mit zwei Weltmeistern in die Hauptstadt. Center Johannes Voigtmann und der Ex-Berliner Maodo Lo - der mit herzlichem Applaus begrüßt wurde - saßen aber zunächst nur auf der Bank. Alba erwischte den besseren Start und ging mit 10:3 in Führung.

24 Sekunden vor Schluss die Führung

Mitte des ersten Viertels kamen dann auch Lo und Voigtmann und belebten das Spiel der Gäste. Nun lief Alba einem knappen Rückstand hinterher. Insgesamt ließen aber beide Seiten viele Würfe liegen, sodass es in der ersten Hälfte nur wenig Punkte zu sehen gab. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste bis auf zwölf Punkte davon (52:40). Doch die Berliner zeigten Moral und kämpften sich in der Schlussphase wieder zurück. 24 Sekunden vor Ende brachte Brown Alba wieder 84:82 in Führung. Und das ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen.



"Wir wollten es einfach mehr", lobte Thiemann die Mentalität seiner Mannschaft. "Das ist so wichtig. Gerade für uns als junges Team. Wir brauchen noch Zeit, um zu wachsen. Aber auf dem Weg ein paar Siege einzufahren, ist großartig."