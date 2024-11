Tanzsport 60 Paare tanzen bei Discofox-WM am Samstag in Frankfurt (Oder) Stand: 08.11.2024 17:17 Uhr

Die Weltmeisterschaft im Discofox wird am Samstag in den Messehallen in Frankfurt (Oder) ausgetragen. Erwartet werden dazu Teams aus ganz Deutschland und Europa – insgesamt 120 Teilnehmer. "Sie ist der absolute sportliche Höhepunkt für die Paare, die international Discofox tanzen", sagte Marco Kühne, Mitorganisator und Tänzer, dem rbb.



Discofox ist ein Paartanz, der sich aus mehreren Tanzstilen entwickelt hat und besonders in Europa populär ist. Dieser Tanzstil entstand in den 1970er Jahren in den USA und Europa als Reaktion auf die damals beliebte Disco-Musik. Ursprünglich mischte Discofox Elemente aus Foxtrott, Swing und Boogie-Woogie, heutzutage lässt er sich gut zu lateinamerikanischer, Disco- und Pop-Musik tanzen.

Ein Tanz ohne festgeschriebene Regeln

Dieser flexibler Tanzstil entwickelt sich ständig weiter. Dabei können Tänzerinnen und Tänzer ihrer Leidenschaft fürs Tanzen freien Lauf lassen, sagte die Tänzerin Lisa Kühne aus Frankfurt: "Es gibt kein festgeschriebenes Reglement. Es sind Elemente aus dem lateinamerikanischen Stil dabei, und wir können unseren Stil mitentwickeln."



Die Weltmeisterschaft beginnt nach Angaben der Organisatoren am Samstag um 16 Uhr mit etwa 60 Paaren aus Ländern wie Italien und Tschechien. Am Vormittag findet außerdem die TAF Ostdeutsche und Norddeutsche Meisterschaft des Discofox statt. Dort werden etwa 150 deutsche Sportler erwartet, die um ihre jeweiligen Gebietsmeistertitel kämpfen.

