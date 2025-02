Basketball-Bundesliga 58:55: Alba-Frauen gewinnen Krimi gegen Keltern in der Basketball-Bundesliga Stand: 22.02.2025 23:12 Uhr

Die Frauen von Alba Berlin haben das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga gegen die Rutronik Stars Keltern mit 58:55 (28:26) gewonnen. Top-Scorerin der Partie war Kelterns Mina Dordevic mit 17 Punkten, beste Werferin bei Alba war Maggie Mulligan mit zwölf Punkten. Durch den Sieg hat Alba den Rückstand auf Spitzenreiter Keltern auf vier Punkte verkürzt.

Alba tut sich zu Beginn schwer

Dabei lief die Anfangsphase gar nicht rund für die Alba-Frauen. Keltern spielte aggressiv in der Defensive und traf vorne die Würfe. Nach sechs Minuten lag die Mannschaft von Coach Cristo Cabrera mit 4:13 hinten. Doch angeführt von Lena Gohlisch kämpften sich die Berlinerinnen zurück in die Partie. Nach dem ersten Viertel stand es 15:16.



Alba kam danach gut aus der kurzen Pause. Nina Rosemeyer traf einen Dreier und brachte Alba so in Führung, die die Mannschaft nicht mehr abgeben sollte. Bis zur Halbzeit blieb es aber ein enges, kampfbetontes Spiel mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Zur Pause hielten die Gastgeberinnen einen Zwei-Punkte-Vorsprung (28:26).



Nach der Halbzeit bestimmte Alba dann die Partie und setzte sich sukzessive ab. Mitte des dritten Viertels führte man bereits mit neun Punkten. Doch in der Folge fielen viele Würfe auf Berliner Seite nicht mehr und Kelterns Starspielern Mina Dordevic drehte auf und brachte ihre Mannschaft zurück ins Spiel. Theresa Simon zeigte sich auf Berliner Seite aber nervenstark und so ging es mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung ins letzte Viertel (46:41).



Krimi im vierten Viertel

Im vierten Abschnitt wurde es dann ein Basketball-Krimi. Keltern kam eine Minute vor Schluss bis auf zwei Punkte heran, aber Albas amerikanische Starspielerin Deeshyra Thomas verwandelte ihre wichtigen Freiwürfe, sodass der Jubel am Ende keine Grenzen kannte in der voll besetzten Sömmeringhalle. Alba hatte den Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga durch ein kämpferische Leistung verdient geschlagen.



Im Halbfinale im DBBL-Pokal trifft Alba am 1. März um 16 Uhr auf Saarloius, live übertragen bei rbb|24. In der Bundesliga trifft Alba am 8. März zuhause auf das Team des Herner TC.



Sendung: rbb24, 22.02.2025, 22 Uhr