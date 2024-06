2:1 gegen Griechenland 2:1 gegen Griechenland: DFB-Elf gewinnt EM-Generalprobe Stand: 07.06.2024 22:46 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zum Eröffnungsspiel der Heim-EM noch Arbeit vor sich. Eine Woche vor dem Auftakt in München gegen Schottland kam die DFB-Auswahl in ihrem letzten EM-Test gegen Griechenland nur dank eines späten Tores von Pascal Groß zu einem 2:1 (0:1).



Giorgos Masouras (33.) hatte die Gäste in Mönchengladbach nach einem folgenschweren Fehler von Torwart Manuel Neuer in Führung gebracht. Kai Havertz (56.) gelang der Ausgleich, ehe Groß in der 89. Minute zum Sieg traf.

Mit Antonio Rüdiger und Maximilian Mittelstädt standen zwei gebürtige Berliner in der Startelf, mit dem gebürtigen Potsdamer Robert Andrich auch ein Spieler aus Brandenburg. Maximilian Beier aus Brandenburg an der Havel saß über die gesamte Spielzeit auf der Bank.



Kurz vor dem Anpfiff hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bestätigt, dass Torwart Alexander Nübel vom VfB Stuttgart aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurde. Nagelsmann muss bis Mitternacht seine 26 Profis für die Heim-EM melden, vorläufig nominiert hatte er 27 Spieler.

