2. Runde ausgelost 2. Runde im DFB-Pokal ausgelost: Union reist nach Bielefeld, Hertha empfängt Heidenheim Stand: 01.09.2024 18:11 Uhr

Union Berlin kann sich über das Zweitrunden-Los im DFB-Pokal freuen: Es geht zum Drittligisten Arminia Bielefeld. Schwerer wird die Aufgabe für Hertha BSC. Zwar treten die Charlottenburger zuhause an - jedoch gegen den aktuellen Erstliga-Tabellenführer.

Die Bundesliga-Fußballer des 1. FC Union Berlin stehen im DFB-Pokal vor einer vergleichsweise dankbaren Aufgabe. Die Köpenicker reisen in der zweiten Runde zum Drittligisten Arminia Bielefeld. Das ergab die Auslosung in Dortmund am Sonntagabend durch die deutsche 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher.



Zweitligist Hertha BSC bekommt unterdessen Besuch aus der 1. Bundesliga. Die Blau-Weißen empfangen im heimischen Olympiastadion den 1. FC Heidenheim zum Duell um den Einzug ins Achtelfinale. Das Team von Trainer Frank Schmidt ist aktuell Tabellenführer.

Fiél: "Das macht den Wettbewerb doch aus"

"Unter Flutlicht gegen einen Bundesligisten - das macht den Wettbewerb doch aus. Und eines ist doch klar: Eine Pokalpartie spielst du, um sie zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen", sagte Hertha-Chefcoach Cristian Fiél.



Unions Geschäftsführer Horst Heldt hob hervor, Bielefeld habe "bereits in der ersten Runde gegen Hannover 96 unter Beweis gestellt, dass es nicht einfach wird, sie zuhause auf der Alm zu schlagen". Ziel sei es "eine Runde weiterzukommen und daher werden wir uns wie immer gut auf den Gegner vorbereiten".

Gespielt wird am 29./30. Oktober

Die Zweitrundenspiele werden am 29. und 30. Oktober (Dienstag und Mittwoch) ausgetragen. Auch das Achtelfinale findet noch in diesem Jahr statt - und zwar am 3. und 4. Dezember. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion.



Auf dem Weg dorthin hat der Titelverteidiger Losglück: Bayer Leverkusen empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten SV Elversberg. Rekordsieger FC Bayern München muss zum FSV Mainz 05 reisen. Es ist eines von vier Bundesliga-Duellen, zu denen noch die Partien Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen FC St. Pauli gehören.

Erste Runde: Union knapp, Hertha deutlich

Der 1. FC Union hatte sich in der ersten Pokal-Runde beim Regionalligisten Greifswalder FC knapp und mühevoll mit 1:0 durchgesetzt. Hertha BSC machte es deutlicher: Bei Hansa Rostock - Absteiger in die dritte Liga - gewannen die Charlottenburger mit 5:1.



Schluss war in der Auftaktrunde hingegen für die Landespokalsieger aus Berlin und Brandenburg. Regionalligist Viktoria Berlin unterlag dem FC Augsburg nach Führung mit 1:4, Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus schied durch ein 1:3 gegen Werder Bremen aus.

