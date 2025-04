2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Heimschwache Herthaner empfangen auswärtsstarke und aufstiegsambitionierte Magdeburger

2. Fußball-Bundesliga 2. Fuß ball-Bundesliga: Heimschwache Herthaner empfangen auswärtsstarke und aufstiegsambitionierte Magdeburger Stand: 23.04.2025 18:22 Uhr

Ganze 19 Tore fielen in den bisherigen drei Zweitliga-Duellen zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg. Vor erstligatauglicher Kulisse bahnt sich am Freitag das nächste Spektakel an. Die Berliner können befreit aufspielen, Magdeburg hat noch Ambitionen.

Fakten zum Spiel

Hertha BSC erwartet am Freitagabend (18:30 Uhr) rund 60.000 Zuschauer im Olympiastadion

Die Blau-Weißen sind seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen (vier Siege, ein Remis)

Mit nur drei Siegen und 12 Punkten aus den bisherigen 14 Spielen im Olympiastadion ist Hertha das heimschwächste Team der 2. Bundesliga

Der 1. FCM belegt dagegen mit 30 Zählern aus 15 Partien den 1. Platz der Auswärtstabelle

Das Hinspiel in Magdeburg gewann die "Alte Dame" mit 3:1

Die sportliche Situation beim 1. FC Magdeburg

Unter Trainer Christian Titz, der seit über vier Jahren in Magdeburg im Amt ist, hat sich der 1. FCM in der laufenden Saison zu einem ernstzunehmenden Aufstiegsanwärter gemausert. Bei noch vier verbleibenden Spielen belegen die Magdeburger mit 49 Punkten den 3. Platz – der Rückstand auf den Hamburger SV auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz beträgt vier Zähler.



"Im Vergleich zur letzten Saison hat die Mannschaft einen sehr großen Sprung gemacht. Das Team wirkt defensiv deutlich stabiler – auch wenn die Anzahl der Gegentore [42; Anm. d. Red.] vielleicht nicht dafürspricht", sagt FCM-Fan und Podcaster Thomas Haufe. "Außerdem ist es gelungen, die Stürmerposition mit Martijn Kaars gut zu besetzen. Die 17 Tore, die er bisher erzielt hat, sprechen für sich."

Auf diese Magdeburger sollte Hertha BSC besonders achten

Neben Kaars verweist Haufe darauf, "dass ein fitter Baris Atik sehr, sehr wichtig für uns ist." Ein weiterer Erfolgsgarant sei die Entwicklung von Livan Burcu. Die Leihgabe des 1. FC Union Berlin habe in der Hinrunde noch Anlaufzeit gebraucht, "die Leistungen in der Rückrunde waren größtenteils aber wirklich sehr gut. Zuletzt gegen Regensburg hat er auch wieder ein überragendes Spiel gemacht."



Insgesamt habe Trainer Titz verstanden, dass es auf die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive ankomme, um in der 2. Bundesliga erfolgreich zu sein. "Es ist nicht mehr ganz so Harakiri."

Das bewegt die Fans des 1. FC Magdeburg

Abgesehen vom Schielen auf den möglichen Aufstieg, den vor der Saison im Magdeburger Lager kaum jemand zu erträumen gewagt hätte, nimmt der FCM-Experte rund um den Verein vor alles eines wahr: Ruhe. "Sportlich läuft es. Wir haben jetzt eine Riesenchance", so Haufe. "Ein großes Thema im Hintergrund waren in den vergangenen Jahren die Trainingsbedingungen. Da wird sich in den nächsten anderthalb Jahren sowohl im Profi- als auch im Jugendbereich viel tun."

Das sagen die Trainer

Stefan Leitl (Hertha BSC): "Ich freue mich auf diese Herausforderung. In diesem Jahr sind die Magdeburger noch einen Tick konstanter geworden. Sie stehen aktuell auf Platz drei. Das ist eine Mannschaft, die definitiv die Chance hat hochzugehen. Davon bin ich überzeugt, weil viel dafürspricht, speziell ihre konstant guten Leistungen zuletzt. Wir werden im Spiel gegen den Ball ein bisschen leiden müssen, weil sie sehr ballsicher sind. Ich glaube aber, dass Magdeburg auch Respekt vor uns und unseren Stärken hat."



Christian Titz (1. FC Magdeburg): "Hertha hat nach dem Trainerwechsel seine Spielart verändert, steht hinten sehr kompakt. Ich erwarte einen Gegner, der sehr diszipliniert verteidigt. […] Sie haben eine hohe individuelle Qualität mit spielstarken Spielern."

So könnte Hertha spielen

Ibrahim Maza steht nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung und dürfte in der Startelf stehen. Verzichten muss Hertha dafür auf Außenverteidiger Deyovaisio Zeeuik, der in Ulm seine zehnte Gelbe Karte sah und nun zum Zuschauen verdammt ist.



Herthas mögliche Startelf: Ernst – M. Dardai, Leistner, Gechter – Karbownik, Demme, Kenny – Maza, Cuisance – Scherhant, Reese

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Hertha hat sich unter Leitl gefangen. Fabian Reese ist natürlich wieder ein wichtiger Faktor. Das ist ein Bundesliga-Spieler, der für einen Zweitligisten spielt", sagt Thomas Haufe. "Das Spiel am Freitag in Berlin könnte ähnlich spektakulär wie in der vergangenen Saison werden, als Hertha mit 3:2 gewonnen hat. Magdeburg hat seit dem 18. Spieltag nicht mehr zwei Spiele hintereinander gewonnen. Ich wünsche mir, dass diese Serie reißt und tippe auf ein 3:1 für den FCM."



Der Redaktionstipp: Tore sind in diesem Aufeinandertreffen quasi garantiert. Hertha hat nichts mehr zu verlieren, der 1. FC Magdeburg noch viel zu gewinnen. Nach einem packenden Schlagabtausch trennen sich beide Teams mit einem 2:2-Remis.

