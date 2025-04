11:0 gegen Bischofswerda 11:0 gegen Bischofswerda: Viktoria Berlin setzt elf Ausrufezeichen hinter Aufstiegsziel Stand: 27.04.2025 19:55 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin stürmen weiter in Richtung 2. Liga. Am Sonntag gelang dem Spitzenreiter der Regionalliga Nordost ein 11:0-Sieg gegen den Tabellenletzten Bischofswerdaer FV.



Nach einer guten halben Stunde führte Viktoria bereits mit 6:0, zur Halbzeit stand es 7:0. Im zweiten Durchgang ließen es die haushoch überlegenen Gastgeberinnen ruhiger angehen, kamen aber dennoch zu vier weiteren Treffern.



In die Torschützenliste trugen sich ein: je zweimal Kim Gina Luisa Urbanek, Aylin Yaren und Katharina Krist, außerdem Manieke Anouk Dekker, Henrike Sahlmann, Anna Höfker und Natalia Wanda Stulin und Nina Ehegötz.

Viktoria auf Kurs Aufstieg

"Es war ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Teams zu erkennen, was vorher natürlich schon abzusehen war und sich dann nur bestätigt hat", sagte die sportliche Leiterin der Berlinerinnen, Catharina Schimpf, nach der Partie.



Mit dem Erfolg distanzierte der Spitzenreiter den Verfolger RB Leipzig II auf fünf Punkte. "Das ist ein sehr gutes Polster- aber es ist noch nicht die Entscheidung", sagte Schimpf. Der Meister der Regionalliga Nordost steigt in diesem Jahr direkt in die 2. Liga auf.

Türkiyemspor und Turbine II mit Remis, Union II gewinnt

Unterdessen trennten sich Türkiyemspor Berlin und die zweite Auswahl von Turbine Potsdam 2:2 (2:0). Nachdem sich die Gastgeberinnen zur Pause durch die Treffer von Alexandra Almasalme (14. Minute) und Ann-Sophie Fechner (25.) zur Pause eine komfortable Führung erspielt hatten, kamen die Gäste nach dem Seitenwechsel zurück und sicherten sich noch einen Punkt: Für die Potsdamerinnen trafen Emily Lemke (47.) und Janita Kramer (67.).



Die zweite Auswahl des 1. FC Union Berlin feierte parallel einen Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg. Die Köpenickerinnen gewannen mit 2:1 (2:0). Die Tore für Union erzielten Hannah Kratz (19.) und Sandra Weihmann (35.) vor der Pause. Den Anschlusstreffer markierte Wiebke Seidler in der Schlussphase (80.).

Sendung: rbb UM6, 27.04.2025, 18 Uhr