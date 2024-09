buten un binnen Werders Tischtennis-Asse ringen den Champions-League-Sieger nieder Stand: 03.09.2024 22:46 Uhr

Drei Spiele, drei Siege: Die Bremer haben einen starken Bundesligastart hingelegt und nun zudem noch einen packenden 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Saarbrücken erkämpft.

Von Petra Philippsen

Nach fast vier Stunden hatten sie es tatsächlich geschafft und die Bremer Spieler lagen sich in der Joachim-Deckarm-Halle jubelnd in den Armen. Der Sieg gegen den amtierenden Champions-League-Sieger aus Saarbrücken, er war im Entscheidungsdoppel zu später Stunde noch gelungen. Mit 3:2 machte Werder den dritten Sieg im dritten Spiel und damit den furiosen Start in die Tischtennis-Bundesliga perfekt. Mit 6:0 Punkten führen die Bremer nun die Tabelle an.

Im Play-off-Halbfinale in der vergangenen Saison waren die Bremer noch trotz eines Matchballs im Doppel den starken Saarbrückern unterlegen gewesen. Am Dienstagabend machten es Mattias Falck und Marcelo Aguirre gegen den Vizemeister besser.

Das war heute eine super Teamleistung von uns. Wir haben jetzt drei wichtige Spiele gewonnen, davon zwei auswärts. Das wird in dieser Saison vielleicht nochmal wichtig. Aber heute ist Marcelo unser Matchwinner, das war eine tolle Leistung von ihm.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

Aguirre wird Werders Matchwinner

Werders Matchwinner: Marcelo Aguirre bezwang im ersten Einzel Saarbrückens Topspieler Patrick Franziska.

Marcelo Aguirre hatte für Werder mit einem Überraschungssieg vorgelegt. Nach bisher zwei verlorenen Spielen erkämpfte sich der 31-jährige Paraguayer den 3:2-Sieg gegen Saarbrückens Nummer eins Patrick Franziska – und schockte ihn und sein Team damit sichtlich. Kirill Geassimenko hatte danach mit Wang Lichen nur wenig Mühe und gewann mit 3:1. Werder führte auf einmal mit 2:0 beim Champions-League-Sieger.

Und Falck hätte danach im dritten Einzel gar den 3:0-Erfolg für Werder perfekt machen können, aber es sollte nicht sein. Der Schwede lieferte sich mit Darko Jorgic einmal mehr ein enges Duell, wie sie es regelmäßig auf der internationalen Tour machen. Im dritten Satz hatte Falck eigentlich das Momentum und den Satzball auf seiner Seite. Dass er ihn noch mit 10:12 abgab, wurde der Knackpunkt im Spiel. Falck unterlag mit 1:3.

Werders Aufholjagd im Doppel

"Das war ärgerlich, dass Mattias das Spiel noch verloren hat", meinte Tamas, "das waren ein paar unglückliche Bälle nach dem Satzball dabei. Aber wie uns Mattias als Kapitän heute angeführt hat, war großartig." Denn Falck war wieder gefordert, als Gerassimenko in seinem Einzel gegen Franziska mit 0:3 chancenlos geblieben war.

Tamas hatte in diesem schweren Duell mit dem Doppel gerechnet und Falck als ehemaligen Welt- und Europameister dafür eingeplant. Saarbrücken hatte dagegen offenbar mit leichterem Spiel mit den Bremer gerechnet und Franziska als stärkstem Doppelspieler im Team lieber als Nummer eins gesetzt.

"Marcelo hat es heute für uns erst möglich gemacht"

So mussten Jorgic und Wang ran, die noch nie gemeinsam gespielt hatten. Die Bremer führten mit 2:1 in den Sätzen, gaben im vierten Satz jedoch sechs Punkte in Folge ab zum 3:7. Dann legten Falck und Aguirre selbst eine Sechs-Punkte-Serie zum 9:7. Danach ließen sich die Bremer den 3:1-Sieg nicht mehr nehmen. Der spektakuläre Coup war perfekt.

Das war heute eine richtig starke Leistung von uns. Aber was für ein Sieg von Marcelo gegen Franziska – er hat es heute für uns überhaupt erst möglich gemacht. Der Sieg im Doppel hat sich sehr gut angefühlt und genauso gut fühlt es sich an, dass wir weiter ungeschlagen sind.

(Werders Tischtennis-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

1. FC Saarbrücken TT – SV Werder Bremen 2:3

Patrick Franziska – Marcelo Aguirre 2:3 (11:8, 5:11, 9:11, 11:7, 8:11)

Wang Lichen – Kirill Gerassimenko 1:3 (4:11, 10:12, 11:6, 9:11)

Darko Jorgic – Mattias Falck 3:1 (11:8, 8:11, 12:10, 11:8)

Patrick Franziska – Kirill Gerassimenko 3:0 (11:9, 11:8, 11:5)

Wang Lichen/Darko Jorgic – Mattias Falck/Marcelo Aguirre 1:3 (10:12, 11:5, 9:11, 8:11)

