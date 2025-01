buten un binnen Werders Super-Serie und 4 weitere Fakten zum Mainz-Duell Stand: 31.01.2025 10:27 Uhr

Ab 20:30 Uhr wollen die Bremer endlich den ersten Sieg des Jahres einfahren. Und mit Mainz 05 kommt für diese Mission genau der richtige Gegner ins Weser-Stadion.

1. In der Jahrestabelle 2025 belegt Werder den 17. Platz

Bremen ist nach vier Spielen im Jahr 2025 noch sieglos, es gab zwei Remis und 2 Niederlagen. Mit zwei Punkten belegen die Hanseaten in der Jahrestabelle den 17. Platz – hinter Werder ist nur der letzte Gegner Dortmund zu finden (mit einem Zähler). Erstmals seit 2017 gewann Bremen keines der ersten vier Bundesliga-Spiele eines Jahres, in den ersten fünf Partien sieglos blieb Werder zuletzt vor elf Jahren.

2. Werders Super-Serie gegen Mainz

Im Jahr 2004 stieg Mainz erstmals in die Bundesliga auf, seitdem gewann Bremen gegen die 05er in 35 Bundesliga-Duellen 17 Mal – in diesem Zeitraum siegte Werder gegen kein Team öfter. Seit vier Spielen ist Bremen gegen Mainz ungeschlagen, die letzten drei Duelle entschieden die Hanseaten sogar alle für sich (2:1 in der Hinrunde dieser Saison, Joker Derrick Köhn traf bei seinem Bundesliga-Debüt mit dem ersten Torschuss zum 2:1).

3. Marvin Ducksch wies früh den Weg

Gegen Mainz lief es für Marvin Ducksch zuletzt besonders gut: In den vergangenen drei Duellen gegen die 05er brachte er sein Team jeweils früh mit 1:0 in Führung: Beim 4:0-Heimsieg in der Vorsaison war er in der 3. Minute erfolgreich, in der Rückrunde 2023/24 traf er in der 2. Minute zum 1:0-Auswärtssieg und in der Hinrunde dieser Spielzeit traf er in Minute acht (siehe oben).

4. Bremen punktete 5 Mal nach einem Rückstand – Bundesliga-Bestwert

Den Punkt in Dortmund (2:2) verdiente sich Werder angesichts von 14:8 Torschüsse. In Überzahl kassierten die Bremer zunächst zwei Gegentore, holten dann aber den Rückstand auf. Zum fünften Mal in dieser Bundesliga-Saison punktete Werder nach einem Rückstand (zwei Siege, drei Remis), das schaffte kein Team öfter.

5. Mainz kassierte 13 Gegentore weniger als Bremen

Beide Teams unterscheidet die Defensiv-Bilanz: Mainz kassierte nur 23 Gegentore – lediglich die Bayern und St. Pauli weniger. Werder steht dagegen bei 36 Gegentreffern, nur die letzten vier Mannschaften der Tabelle mussten mehr hinnehmen. In den vier Spielen 2025 kassierte Mainz nur drei Gegentore, Bremen dagegen elf (immer mindestens zwei pro Spiel).

