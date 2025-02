buten un binnen Werders Fritz über Silva: "Können ihn dahin bringen, wo er einmal war" Stand: 03.02.2025 17:27 Uhr

Clemens Fritz, Sportchef der Bremer, freut sich über die Leihe von André Silva. Er hofft, dass Silva wieder auf sein Toplevel kommt – bremst aber dennoch die Erwartungen.

Von Karsten Lübben

Mit der Leihe von André Silva hat Werder kurz vor dem Ende der Transferphase noch ein Ausrufezeichen gesetzt. Das liegt nicht an Silvas jüngsten Verdiensten, denn diese sind eher mau. Bei RB Leipzig kam der Portugiese meist nur zu Kurzeinsätzen und traf in dieser Saison erst einmal. In der Vergangenheit hat der 29-Jährige aber bereits gezeigt, dass er in der Bundesliga absolutes Toplevel verkörpern kann. Das hat er vor allem in der Saison 2020/21 zeigt, in der ihm für Eintracht Frankfurt 28 Tore gelangen.

Die Werder-Fans hoffen natürlich, dass Silva in den kommenden Wochen und Monaten an seine einstigen Leistungen anknüpfen kann und viele Tore erzielen wird. "Wir sind überzeugt davon, dass wir André wieder dahin bringen können, wo er einmal war", sagte Werders Sportchef Clemens Fritz am Montag in einer Medienrunde. Aber eine 100-prozentige Garantie dafür, dass es klappt, weiß Fritz, gebe es natürlich nicht. Entsprechend versuchte er auch, die Erwartungshaltung an den 53-maligen Nationalspieler (19 Tore) zu bremsen.

Wir wissen um seine Qualitäten. Wir wissen aber auch, dass er wenig Spielzeit hatte in den letzten Wochen und Monaten. Aufgrund dieser wenigen Spielzeit haben wir erst einen Fuß in die Tür bekommen. Das muss man ganz klar sagen.

(Clemens Fritz in einer Medienrunde )

Fritz: "Wirtschaftlich ist es ein sehr gutes Paket"

Dass die Bremer noch nach einem Zielspieler im Sturmzentrum Ausschau halten, war ein offenes Geheimnis. Auch mit Silva hätten sich die Verantwortlichen schon länger beschäftigt, bestätigte Fritz. Die Tür sei dann in den vergangenen Tagen aber "recht kurzfristig" aufgegangen. In Leipzig soll Silva rund sieben Millionen Euro pro Saison verdienen. Mit den Sachsen fand Werder aber eine Lösung, die für den Klub laut Fritz vertretbar ist. Die Bremer werden nur einen Teil des Gehalts übernehmen.

In unseren Augen ist es wirtschaftlich ein sehr gutes Paket für uns. Aber auch sportlich ist er so interessant für uns, dass wir diesen Transfer umgesetzt haben. Ich bin überzeugt davon, dass André sich gut einbringen und ein Mehrwert für unsere gesamte Mannschaft sein wird.

(Clemens Fritz)

Steht Silva gegen die Bayern schon in der Startelf?

Am Montagnachmittag hat Silva bereits das erste Mal mit dem Team trainiert. In der Bundesliga könnte er erstmals am Freitagabend (20:30 Uhr) auswärts beim FC Bayern das Bremer Trikot tragen. Einige Tage bleiben ihm also noch, um Coach Ole Werner davon zu überzeugen, ihn direkt in die Startelf zu stellen.

