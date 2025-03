buten un binnen Werders 63-jähriges Warten und 4 weitere Fakten vor dem Kiel-Spiel Stand: 29.03.2025 06:47 Uhr

Zum bisher letzten Mal konnten die Bremer 1962 in der Oberliga Nord in Kiel gewinnen. Ole Werner kehrt am Samstag (15:30 Uhr) erstmals als Werder-Coach ins Holstein-Stadion zurück.

1. Werners Rückkehr nach Kiel

Bis zum September 2021 war Ole Werner Coach der Kieler, ehe er an der Förde zurücktrat und zwei Monate später bei Werder übernahm. Am Samstag kehrt er nun erstmals als Trainer ins Holstein-Stadion zurück.

2. Kiel ist die Schießbude der Bundesliga

Der Aufsteiger hat in dieser Bundesliga-Saison bereits 64 Gegentore kassiert. So viele wie kein anderes Team in der Liga.

3. Werder holte im Hinspiel den ersten Heimsieg

Beim Hinspiel im Weser-Stadion taten die Bremer sich lange schwer, durften am Ende aber doch jubeln. Oliver Burke sorgte am 10. Spieltag mit seinem Treffer zum 2:1 für Werders ersten Heimsieg in dieser Saison.

4. Werder wartet seit 63 Jahren auf einen Sieg in Kiel

Die Bremer konnten im Profifußball noch nie in Kiel gewinnen. Beim Duell in der 2. Liga in der Saison 2021/22 ging Holstein als Sieger vom Platz (2:1). Auch in der Saison 1980/81 kam Werder in der 2. Liga in Kiel nicht über ein 1:1 hinaus. Letztmals konnten die Grün-Weißen am 26. August 1962 einen Sieg an der Förde holen. Das Duell in der Oberliga Nord gewann Werder seinerzeit mit 3:2.

5. Zetterer und Weiner kassieren viele Tore aus der Distanz

Werder-Keeper Michael Zetterer hat in dieser Saison schon zehn Tore von außerhalb des Strafraums kassiert. Bei Kiels Timon Weiner war dies schon achtmal der Fall. Das sind die Höchstwerte in der Bundesliga.

