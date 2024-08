buten un binnen Werder spielt im ersten von zwei Testspielen 1:1 gegen Stade Rennes Stand: 10.08.2024 16:32 Uhr

Gleich zweimal testen die Bremer am Samstag auswärts bei Stade Rennes. In der ersten Partie gab es nach der Führung von Julián Malatini am Ende ein Unentschieden.

Von Karsten Lübben

Coach Ole Werner setzte in der ersten Partie vor allem auf die Akteure, die zu Beginn der Pflichtspiele wohl nicht erste Wahl sein dürften. Eine Ausnahme bildete hier die Offensive, in der Justin Njinmah und Keke Topp gute Chancen besitzen, auch im DFB-Pokal-Spiel bei Energie Cottbus am 19. August zu beginnen. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Roazhon Park in Rennes statt.

Werder ging dabei gegen den französischen Erstligisten bereits nach 13 Minuten in Führung. Nach einem Freistoß von Leonardo Bittencourt traf Julián Malatini mit einem platzierten Kopfball zum 1:0. In der 20. Minute hätte Rennes der Ausgleich gelingen können. Nach einem guten Flachpass in die Tiefe kam Bertrug Yildirim im Strafraum zum Abschluss. Der Winkel war für ihn jedoch zu spitz, sodass Keeper Mio Backhaus den Schuss problemlos parieren konnte.

Alvero sieht beim Ausgleich schlecht aus

Werder wiederum verpasste es, auf 2:0 zu erhöhen. Topp setzte sich stark auf dem linken Flügel durch und bediente mit einer Flanke Leon Opitz. Der 19-Jährige hatte zwar jede Menge Platz, bekam aber keinerlei Druck hinter seinen Kopfball, sodass Torwart Gauthier Gallon diesen problemlos festhalten konnte (32.)

Stattdessen gelang den Franzosen drei Minuten später der Ausgleich zum 1:1. Nach einer Flanke von Ibrahim Salah von der linken Seite ließ der in diesem Spiel als Innenverteidiger aufgebotene Skelly Alvero Stürmer Alan Do Marcolino viel zu viel Platz. Do Marcolino konnte den Ball im Strafraum sogar problemlos annehmen und sich noch einmal drehen, ehe er mit seinem Abschluss Backhaus keine Chance ließ (35.).

Malatini wäre fast der Doppelpack gelungen

Wenig später sah Alvero erneut schlecht aus. Nach einem weiten Abspiel von Gallon säbelte er über den Ball und hatte das Glück, dass Malatini in höchster Not Do Marcolino noch am Abschluss hinderte, indem er zum Eckball klärte (39.).

Vorne hätte Malatini wiederum kurz vor der Halbzeit fast noch das 2:1 erzielt. Nach einer Flanke von Olivier Deman gelang dem Argentinier erneut ein präziser Kopfball auf das Tor. Gallon musste sich strecken, um diesen zum Eckball zu entschärfen. Mit 1:1 ging es dann auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gab es kaum Torgefahr

Rennes kam im zweiten Durchgang besser in die Partie und durch Mathis Lambourde auch zu einer guten Möglichkeit. Nach einem gut ausgespielten Angriff konnte Backhaus dessen strammen Schuss parieren (54.). Werder gelang es lange nicht, Druck auf das gegnerische Tor aufzubauen. Schlecht für die Bremer: Bittencourt musste nach 69 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Ihn hat es wohl an der Wade erwischt.

Beide Mannschaften taten nicht mehr allzu viel, um als Sieger vom Platz zu gehen. Der für Bittencourt eingewechselte Oliver Burke kam nach einem Eckball von Deman zum Kopfball. Für echte Gefahr konnte der Schotte mit diesem aber nicht sorgen (82.). Rennes probierte am Ende etwas mehr, ein weiterer Treffer gelang jedoch ebenfalls nicht. Somit blieb es beim 1:1. Das zweite Testspiel beginnt um 17 Uhr.

