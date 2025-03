buten un binnen Wer kommt, wer geht? Jetzt wird bei den Fischtown Pinguins verhandelt Stand: 31.03.2025 13:25 Uhr

Nach dem Play-off-Aus steckt das Eishockey-Team aus Bremerhaven in dieser Woche in den Vertragsverhandlungen. Am Wochenende sollen erste Personalien öffentlich werden.

Von Petra Philippsen

Mit dem Aus im Viertelfinale ist die Eishockey-Saison der Fischtown Pinguins seit Freitagabend vorbei. "Abrupt" käme dieses Saisonende immer, wie Manager Sebastian Furchner im Gespräch mit buten un binnen erzählte. Doch in den Urlaub abdüsen kann Furchner natürlich noch nicht, denn in dieser Woche beginnt die heiße Phase der Vertragsverhandlungen mit den Spielern.

"Ein großer Umbruch steht uns nicht bevor", betonte Furchner, doch: "Es wird Zu- und Abgänge geben, keine Frage. Aber es ist noch zu früh, um da Namen zu nennen." Am Montag werde es Gespräche mit dem Trainerteam bei den Pinguins geben, sagte der Manager, "da werden wir auch einige Personalien nochmal durchgehen."

"Muss damit leben, dass Spieler weiterziehen"

Am Dienstag sind dann bei den Bremerhavenern die sogenannten "Exit-Meetings" angesetzt, die Saisonabschlussgespräche mit den Spielern. "Richtung Wochenende wird es dann auch schon die ersten Veröffentlichungen geben", kündigte Furchner an.

Dass einige Profis den Klub von der Nordsee verlassen werden, ist Teil des Geschäfts. Furchner sieht das jedoch auch positiv. "Darauf kann man stolz sein, dass man Spieler entwickelt hat, die dann für andere finanzstarke Topteams attraktiv sind." Schon länger als gesichert gilt der Wechsel von Torwart Maximilian Franzreb nach Mannheim.

Das ist mittlerweile unsere Stärke, dass Spieler zu uns kommen, um sich zu entwickeln, weil sie wissen, dass sie bei uns Eiszeit und Vertrauen bekommen. Und dann muss man damit leben, dass die Spieler auch mal weiterziehen.

(Pinguins-Manager Sebastian Furchner bei buten un binnen)

Traditionell werden die meisten Spieler bereits bei der Saisonabschlussfeier mit den Fans verabschiedet. "Für uns ist es ganz wichtig, den Fans nochmal danke zu sagen, die uns so gepusht haben und auch international so viel gereist sind", erklärte Furchner, "wir sind aktuell dabei, die Feier zu planen und wahrscheinlich gibt es am Montag den genauen Termin."

