buten un binnen Neue Werder-Trainerin: Friederike Kromp übernimmt von Thomas Horsch

Ab dem Sommer hat bei den Bremer Fußballerinnen eine Frau das Kommando. Die 40-Jährige ist als TV-Expertin bekannt, Werder erhofft sich mit ihr den nächsten Schritt.

Von Petra Philippsen

Werder Bremen ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Horsch fündig geworden – und hat sich für eine Frau als neue Trainerin der Bundesliga-Fußballerinnen entschieden. Die 40-jährige Fußball-Lehrerin Friederike "Fritzy" Kromp wechselt von Eintracht Frankfurt an die Weser und wird ab dem 1. Juli offiziell ihren Job beginnen.

Bei der Eintracht trainiert sie die U20-Juniorinnen in der 2. Bundesliga. Aber bekannt ist Kromp vielen auch durch ihre Tätigkeit als TV-Expertin beim ZDF geworden. Während der Europameisterschaft der Männer im vergangenen Sommer analysierte sie die Spiele, wurde in dieser Zeit sogar als Kandidatin für den Posten der Bundestrainerin gehandelt. Nun fängt Kromp bei Werder an.

Die Gespräche mit Fritzy waren absolut positiv. Ihre Idee vom Fußball und unsere Vorstellungen, die Werder-Frauen weiterzuentwickeln, passen sehr gut zueinander. Wir sind sehr froh, eine Frau für diese wichtige Position gefunden zu haben, die den Fußball mit großer Begeisterung und großer fachlicher Kompetenz lebt.

(Birte Brüggemann, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei Werder Bremen)

20 Jahre Erfahrung im Nachwuchsbereich

Für Kromp ist es das erste Mal als Cheftrainerin in der Bundesliga. Bisher ist die 40-Jährige im Nachwuchsbereich tätig gewesen. 2012 begann sie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Assistenz- und später Cheftrainerin der U17-Juniorinnen, gewann mit ihr insgesamt vier Mal die Europameisterschaft.

Auch bei Eintracht Frankfurt arbeitete sie als Nachwuchskoordinatorin neben ihrem Posten als Trainerin der U20-Mannschaft.

Ich habe über zwanzig Jahre im Nachwuchsbereich, beziehungsweise der Talentförderung beim DFB und Eintracht Frankfurt gearbeitet, und hatte zuletzt zunehmend den Wunsch, mit erwachsenen Frauen im Profi-Bereich zu arbeiten. Diese Chance gibt mir Werder Bremen.

(Friederike Kromp in einer Vereinsmitteilung)

Hoffnung auf den nächsten Schritt

Friederike Kromp ist derzeit Nachwuchskoordinatorin und Trainerin der U20-Juniorinnen bei Eintracht Frankfurt.

Ihr Vorgänger Thomas Horsch hatte die Fußballerinnen vier Jahre lang betreut und in dieser Saison erstmals in der Vereinsgeschichte ins Pokal-Finale geführt. Der 56-Jährige hatte Mitte Februar seinen Rücktritt angekündigt und will sich ab dem Sommer "anderen Aufgaben widmen".

Kromp freut sich darauf, "in einem Klub, in dem in den vergangenen Jahren viel entstanden ist, einen ganz spannenden Weg fortzusetzen." Seit 2020 spielen die Werderanerinnen wieder durchgehend in der Bundesliga, kämpften aber in den ersten beiden Spielzeiten noch gegen den Abstieg. Inzwischen haben sich die Bremerinnen in der Liga gefestigt, schlossen die vergangene Saison auf Rang sieben mit der bisher höchsten Platzierung ab. Auch in dieser Saison steht das Team im sicheren Mittelfeld.

Wir wollen mit den Werder-Frauen neue Geschichte und Geschichten schreiben und mit Fritzy als Trainerin hierzu ein neues, erfolgreiches Kapitel aufschlagen.

(Birte Brüggemann, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei Werder Bremen)

