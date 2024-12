buten un binnen Werder muss 3-mal freitags ran: DFL terminiert Spieltage 20 bis 24 Stand: 19.12.2024 16:11 Uhr

Nur die Partie gegen den VfL Wolfsburg wird an einem Samstagnachmittag um 15:30 Uhr ausgetragen. Das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim findet sonntags statt.

Am 20. Spieltag empfangen die Bremer an einem Freitagabend Mainz 05. Die Partie im Weser-Stadion wird am 31. Januar um 20:30 Uhr angepfiffen. Exakt eine Woche später muss Werder erneut freitagabends ran. Dann steht das Auswärtsspiel beim FC Bayern (7. Februar, 20:30 Uhr) an. Das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim findet am 16. Februar, einem Sonntag, um 15:30 Uhr statt.

Im Anschluss folgt wieder eine Partie an einem Freitagabend. Das Spiel beim SC Freiburg wurde auf den 21. Februar um 20:30 Uhr datiert. Am 1. März dürfen die Bremer dann einmal wieder an einem Samstag um 15:30 Uhr spielen. Gegner im Weser-Stadion wird dann der VfL Wolfsburg sein.

Werders Spieltermine vom 20. bis zum 24. Spieltag Spieltag Heim Auswärts Termin 20 Werder Bremen Mainz 05 Freitag, 31. Januar, 20:30 Uhr 21 FC Bayern München Werder Bremen Freitag, 7. Februar, 20:30 Uhr 22 Werder Bremen TSG Hoffenheim Sonntag, 16. Februar, 15:30 Uhr 23 SC Freiburg Werder Bremen Freitag, 21. Februar, 20:30 Uhr 24 Werder Bremen VfL Wolfsburg Sonntag, 1. März, 15:30 Uhr

