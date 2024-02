buten un binnen Werder lechzt nach dem ersten Tischtennis-Sieg der Rückrunde Stand: 11.02.2024 00:40 Uhr

Der Bremer Bundesligist will nach dem Tiefschlag gegen Mühlhausen nun ab 13 Uhr gegen Ochsenhausen wieder in die Spur finden. Doch der Gegner ist hochkarätig bestückt.

Von Petra Philippsen

700 Kilometer Autofahrt von Bremen nach Ochsenhauen bieten reichlich Zeit, um die Köpfe frei zu kriegen. Und nötig war das für das Tischtennis-Team von Trainer Cristian Tamas, denn die 2:3-Niederlage am vergangenen Montag gegen Mühlhausen hatte "richtig weh getan".

Mit der vierten Niederlage in Folge hatten die Bremer im Kampf um die Bundesliga-Playoffs fast schon den finalen K.o.-Treffer kassiert. In jedem Fall hatte der Tiefschlag gesessen, besonders, da Werders Anführer Mattias Falck zum ersten Mal in fünf Jahren geschwächelt und beide Einzel verloren hatte.

Es ist hart. Wir haben gerade einen schlechten Lauf und dann verliere ich auch noch zum ersten Mal beide Matches. Ich muss jetzt arbeiten, um etwas für das nächste Match zu ändern.

(Werder-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

Hänger bei Werders Punktegarant Falck

Werders Nummer eins Mattias Falck hat gegen Mühlhausen erstmals beide Einzel in der Bundesliga verloren.

Das hatte der 32 Jahre alte Schwede unter der Woche getan, daheim in Halmstad bei seiner Familie den Akku aufgeladen und weiter akribisch trainiert.

Sein Bremer Team hatte Verständnis für seinen Hänger gezeigt, sie alle stehen in diesem Olympia-Jahr extrem unter Leistungsdruck. "Mattias ist auch nur ein Mensch", meinte Trainer Tamas, "er hat so viele Spiele für uns gewonnen und wird sicherlich noch viele für uns gewinnen."

Ochsenhausen mit Weltklasse-Besetzung

Hugo Calderano ist die Nummer eins von Ochsenhausen und die Nummer sieben der Weltrangliste.

Idealerweise am Sonntag ab 13 Uhr in Ochsenhausen wieder. Denn Werder lechzt geradezu nach dem ersten Sieg in der Rückrunde, um wieder in die Spur zu finden. "Wir müssen Mühlhausen abhaken", gab Tamas vor, "ich glaube, die Mannschaft hat die Qualität, um noch ein paar Spiele zu gewinnen und sich an die Playoff-Plätze wieder ranzubeißen."

Dass Kirill Gerassimenko und Marcelo Aguirre, die Nummer zwei und drei bei Werder, sehr gute Leistungen gegen Mühlhausen gezeigt haben, macht Tamas Hoffnung. Doch Ochsenhausen wird in Bestbesetzung gegen Werder antreten, denn auch das Team aus Baden-Württemberg steht als Playoff-Kandidat unter Erfolgsdruck.

Ochsenhausen hat auch einige Matches verloren. Wenn sie mit voller Besetzung gegen uns spielen, sind sie ein sehr starkes Team. Calderano ist die Nummer sieben der Welt. Und Gauzy hat die beste Bilanz in dieser Bundesligasaison. Das wird ein sehr schweres Match.

(Werder-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

