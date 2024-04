buten un binnen Werder hofft auf Weisers Verbleib – aber muss sich weiterhin gedulden Stand: 26.04.2024 15:34 Uhr

Bei Mitchell Weiser ist nach wie vor offen, ob er bei Werder verlängert. "Es zieht sich ein Stück weit länger, als wir uns das alle erhofft haben", sagt Clemens Fritz.

Von Karsten Lübben

Beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende spielte Mitchell Weiser für Werder einmal mehr eine wichtige Rolle. Mit einem starken Pass setzte er in der 27. Minute Felix Agu in Szene, der Sekunden später von Jamie Leweling im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter nutzte Marvin Ducksch, um Werder in Führung zu bringen.

Für Momente wie diese genießt Weiser an der Weser eine hohe Wertschätzung. Allzu gerne möchte Werder auch in der Zukunft mit ihm planen, doch Weisers Vertrag läuft am Saisonende aus. Und bisher hat der 30-Jährige nicht verkündet, was er ab dem Sommer machen möchte.

Werder hat auf eine frühere Einigung gehofft

"In naher Zukunft", sagte Weiser Ende Januar nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Bayern, werde er mit Werder über eine mögliche Vertragsverlängerung sprechen. Keinen Hehl hat er zuvor allerdings ebenfalls daraus gemacht, dass ihn ein Wechsel ins Ausland reizen würden. So erzählte er im vergangenen Sommer in einem Interview mit der Sportzeitung "As", dass er sich auch einen Wechsel nach Spanien vorstellen kann.

"Es zieht sich ein Stück weit länger, als wir uns das alle erhofft haben", sagte nun Werders baldiger Sportchef Clemens Fritz am Donnerstag auf der Pressekonferenz über die Gespräche mit Weiser. Dabei betonte er nochmal, dass der Klub "großes Interesse" an einer Vertragsverlängerung habe.

Weiser würde große Fußstapfen hinterlassen

Klappt es nicht, müsste im Team von Ole Werner auf der Position des rechten Schienenspielers eine große Lücke gefüllt werden. "Es ist unumstritten, dass Mitch für mich und für uns ein wichtiger Spieler ist", betonte der Coach. "Ich würde mich natürlich freuen, wenn Mitch hier weiter Fußball spielt."

