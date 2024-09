buten un binnen Werder erlebt beim 0:5 gegen die Bayern ein Debakel im Weser-Stadion Stand: 21.09.2024 17:30 Uhr

Die Bremer blieben am Samstagnachmittag gegen die Münchner chancenlos. Das Team von Ole Werner kam über die 90 Minuten auf keinen einzigen Torschuss.

Von Karsten Lübben

Die Bayern machten von Beginn an Druck auf das Bremer Tor. Werder konnte sich aus diesem kaum befreien und kam selbst nicht zu Tormöglichkeiten. Glück hatte Werder, als Konrad Laimer nach acht Minuten mit einem Schuss von der Strafraumkante nur die Latte traf. Senne Lynen konnte in der 15. Minute Jamal Musiala vor dem Strafraum lediglich mit einem Foul stoppen. Den fälligen Freistoß schoss Harry Kane über das Tor.

Jamal Musiala traf in der 32. Minute zum 2:0 für die Bayern.

Der englische Nationalspieler war auch am 1:0 der Bayern beteiligt. Nach einem Ballverlust von Mitchell Weiser legte er für Michael Olise auf, der mit seinem Abschluss Keeper Michael Zetterer keine Chance ließ (23.). Neun Minuten später bereitete Olise das 2:0 vor. Mit einem Dribbling im Strafraum hebelte er die Bremer aus und bediente Musiala, der den Ball über die Linie drückte (32.).

Werner wechselt Ducksch in der Halbzeit aus

Werder kam bis dato nicht einmal auch nur ansatzweise gefährlich in die Nähe des Münchner Tores. Im Anschluss probierten auch die Bremer mehr in der Offensive. Keeper Sven Ulreich, der den angeschlagenen Manuel Neuer vertrat, musste bis zum Halbzeitpfiff allerdings kein einziges Mal eingreifen, denn die Bremer blieben ohne Torschuss. Das sollte sich bis zum Ende der Partie nicht ändern. Werders Anteil am Ballbesitz lag zudem im ersten Durchgang lediglich bei 28,7 Prozent.

Coach Ole Werner nahm in der Pause zwei Wechsel vor. Für Marvin Ducksch kam Keke Topp ins Spiel, Derrick Köhn ersetzte Marco Grüll. Köhn übernahm von Agu die Position des linken Flügelverteidigers, Agu wiederum rückte auf Weisers Position, der nun in der Offensive neben Topp zum Einsatz kam.

Werder-Fans dürfen nur kurz auf ein Comeback hoffen

Weiser war auch daran beteiligt, als Werder in der 52. Minute zumindest einmal etwas Gefahr ausstrahlte. Mit einem öffnenden Pass setzte er Köhn ein, der wiederum auf Topp abspielte. Der Bremer Stürmer entschied sich jedoch gegen einen Abschluss und vertändelte den Ball letztlich im Strafraum. Von Werder kam nun kurzzeitig etwas mehr. Eine flache Hereingabe von Jens Stage konnte Innenverteidiger Dayot Upamecano in höchster Not noch zum Eckball entschärfen (54.).

Michael Olise (Nummer 17) traf gegen Werder zweimal und bereitete zwei weitere Tore vor.

Die Bayern nahmen den Bremer Fans aber schnell die Hoffnung auf eine Aufholjagd. Olise legte den Ball im Strafraum für Kane auf, der zum 3:0 für die Münchner traf (57.). Drei Minuten später erhöhte Olise mit einem platzierten Schuss in den Winkel auf 4:0. In der 65. Minute war der eingewechselte Serge Gnabry zum 5:0 erfolgreich. Zetterer entschärfte in der 72. Minute einen Kopfball von Kane und verhinderte damit noch das 0:6 aus Bremer Sicht. Auch gegen Musiala konnte er in der 88. Minute noch einmal retten. Somit blieb es letztlich beim 0:5.

