buten un binnen Von Bremen zu "Let's Dance": Dzumaev/Cseke begeistern die Tanz-Fans

Stand: 16.02.2025 07:57 Uhr

Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke sind Bremens bekanntestes Tanzpaar. Im Grün-Gold-Club fing alles an, mit der Tanzshow "Let's Dance" starteten sie richtig durch.

Von Petra Philippsen

Inzwischen ist es für Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke auch in Bremen gar nicht mehr so leicht, unerkannt durch die Stadt zu bummeln. "Komischerweise werden wir eher erkannt, wenn wir zusammen unterwegs sind, als alleine", erzählen die beiden im Gespräch mit buten un binnen.

Kein Wunder, denn die beiden Tänzer vom Grün-Gold-Club sind nicht nur Bremens bekanntestes Tanzpaar, die RTL-Show "Let's Dance" hat die beiden in den letzten Jahren auch deutschlandweit berühmt gemacht.

Das Tolle an den beiden ist, es sind super liebenswerte Menschen. Sehr geerdet und überhaupt nicht abgehoben.

(Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese über Dzumaev und Cseke)

Dzumaev triumphiert bei "Let's Dance"

Malika Dzumaev und Sänger Gabriel Kelly begeisterten in der letzten "Let's-Dance"-Staffel die Jury und die Fans.

Als Profis bringen sie dort Promis das Tanzen bei und Dzumaev hat die letzte Staffel mit Sänger Gabriel Kelly furios gewonnen. "Das war einfach unbeschreiblich, ich konnte es gar nicht glauben", erinnert sich Dzumaev.

Cseke wurde in seinen ersten beiden Staffeln auf Anhieb zwei Mal Zweiter und eroberte mit seiner charmanten, humorigen Art sofort die Herzen der Tanzfans. Am kommenden Freitagabend geht "Let's Dance" wieder los, das beliebte Tanzpaar darf natürlich bei der Show nicht fehlen.

Albanese brachte das Tanzpaar zusammen

Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke gewannen bei der Latein-WM 2022 die Bronzemedaille.

Die beiden haben sich gesucht und vor zehn Jahren in Bremen gefunden. Dzumaev tanzte bereits vier Jahre mit einem anderen Partner beim Grün-Gold-Club, studierte parallel an der Bremer Universität Gesundheitswissenschaften. Die gebürtige Russin suchte 2015 einen neuen Partner und ihr Trainer Roberto Albanese dachte sofort an Cseke.

Der in Rumänien geborene Ungar wollte damals eigentlich gerade mit dem Tanzen aufhören, weil er es sich nicht mehr leisten konnte. "Zsolt hat eine Weile bei uns gewohnt", erzählt Albanese, "und die ersten Jahre habe ich die beiden umsonst trainiert." Und der Einsatz hat sich gelohnt, noch vor zwei Jahren holten die beiden in den lateinamerikanischen Tänzen EM-Silber und WM-Bronze, als bestes deutsches Paar.

"Wenn ich 'ja' sage, sagt Zsolt 'nein'"

Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke gewannen 2023 bei "Let's Dance" die Profi-Challenge.

"Zehn Jahre zusammen zu tanzen ist schon krass", sagt Cseke, "wir haben eine sehr gute Chemie zusammen." So empfindet es auch Dzumaev: "Nicht viele Tanzpaare schaffen das heutzutage, so lange zusammen zu tanzen, denn man geht durch Höhen und Tiefen. Und das macht uns aus, dass wir in guten und in schlechten Zeiten immer zusammengehalten haben."

Auch privat waren sie lange ein Paar, inzwischen sind sie Freunde und weiterhin Partner. "Wir sind tatsächlich schon relativ unterschiedlich, aber dadurch funktioniert es. Immer, wenn ich 'ja' sage, sagt Zsolt 'nein' und andersherum", meint Dzumaev und muss lachen. Cseke schiebt es augenzwinkernd auf die Kombination ihrer Sternzeichen: "Das ist typisch Steinbock. Sie ist Fisch."

Ständig unterwegs – aber Bremen ist ihr Heimathafen

Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke trainieren immer wieder in der Tanzarena des Bremer Grün-Gold-Clubs.

Doch die Unterschiede zwischen ihnen scheinen sich optimal zu ergänzen. "Ich bin eher emotional und überdenke alles zehn Mal. Und Zsolt trifft klare Entscheidungen. Es passt einfach", sagt Dzumaev. Gemeinsam tanzen sie pro Jahr etwa 15 Shows, neben der "Let's-Dance"-Tour im Anschluss an die dreimonatige Staffel. "Wir geben Workshops, sind viel unterwegs und wir helfen uns gegenseitig sehr viel", fügt die 33-Jährige hinzu.

So viel die beiden auch unterwegs sind, Bremen ist und bleibt erst einmal ihr Heimathafen und der Grün-Gold-Club ihr Anker. "Ich bin fürs Tanzen nach Bremen gezogen. Ich liebe die Stadt und die Menschen hier", sagt Dzumaev und Cseke ergänzt: "Musik und Tanzen gehört zusammen und in Bremen sind die Stadtmusikanten – da müssen wir ja hierbleiben."

Abschied von der Amateur-Karriere

In den vergangenen zwei Jahren hatten Dzumaev und Cseke keine Turniere mehr getanzt, aber nie offiziell ihre Amateur-Karriere beendet. Im vergangenen Sommer war für sie beim 20-jährigen Jubiläum der Tanzarena im Bremer Parkhotel der richtige Moment für ihren letzten Tanz gekommen.

"Das war ein schöner Rahmen für uns", erzählt Dzumaev: "Unsere 'Tanzeltern' Uta und Roberto Albanese waren da, es fühlte sich richtig an, es gemeinsam in Bremen zu beenden." Doch vom Tanzen verabschiedeten sich die beiden nicht, im Gegenteil.

Ich könnte mir ein Leben ohne Tanzen nicht vorstellen. Das ist wie Luft zum Atmen für uns. Ich habe früher Fußball gespielt, aber Tanzen hat mich gewählt. Das werde ich immer machen.

(Zsolt Sandor Cseke bei buten un binnen)

"Tanzen ist Sport und Kunst kombiniert"

Ausdrucksstarke Pose von Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke bei einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten.

Doch das Leben eines Tänzers ist endlich, das ist den beiden mit 37 und 33 Jahren bewusst. Das Engagement bei "Let's Dance" gibt ihnen eine finanzielle Sicherheit, die in ihrem Beruf selten ist. Und ihre TV-Bekanntheit hilft, um für Shows und Workshops gebucht zu werden und Werbepartner zu finden.

Dzumaev und Cseke sind sehr umtriebig bei Instagram. Allein ihre Tanzeinlage vor dem Schütting auf dem Bremer Marktplatz wurde über eine Million Mal aufgerufen. "Für viele ist Tanzen kein Sport, aber es ist Sport und Kunst kombiniert", betont Dzumaev: "Und da muss man manchmal viele Opfer bringen, aber es lohnt sich." Disziplin und Wille ist für Tänzer das Wichtigste, sie haben beides.

Tanzen ist meine große Liebe und meine Leidenschaft. Und die Leidenschaft zum Beruf zu machen, das ist der Traum von vielen Menschen. Und wir sind dankbar, dass wir unseren Traumberuf machen dürfen.

(Malika Dzumaev bei buten un binnen)

